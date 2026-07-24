Pont, Aurell y Armengol, parada de la missió del Govern al Marroc

La terrassenca Pont, Aurell y Armengol serà una de les protagonistes de la missió institucional que el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, encapçalarà entre dissabte i dijous al Marroc per reforçar les relacions comercials entre Catalunya i el país nord-africà. La delegació, de la qual també forma part el secretari general del departament, el sabadellenc Pol Gibert, visitarà Casablanca, Rabat i Tànger, on mantindrà reunions amb institucions públiques, organitzacions empresarials, organismes d’atracció d’inversions i empreses catalanes amb presència al país. A la zona franca de Tànger Med, Sàmper recorrerà la planta que Pont, Aurell y Armengol hi té des del 2014.
La visita torna a situar en primer pla la històrica empresa egarenca, especialitzada en teixits per al sector de l’automoció. La companyia va celebrar els 150 anys l’octubre de l’any passat i, fa només un mes, va ser una de les protagonistes de l’acte institucional del Dia de l’Empresa 2026. L’empresa manté la seu i la principal fàbrica a Terrassa, però també disposa de plantes a la República Txeca (2005), al Marroc (2014) i a Mèxic (2016).
La missió institucional s’emmarca en la nova Estratègia d’Internacionalització de l’Economia Catalana 2026-2030. El Marroc és actualment el dotzè soci comercial de Catalunya i el principal mercat de les exportacions catalanes a l’Àfrica. El 2025, aquestes van assolir els 2.391,3 milions d’euros, un 83% més que fa una dècada, mentre que 231 filials d’empreses catalanes hi estan establertes.