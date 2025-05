La Cambra distingeix tres empreses de Terrassa i una d'Olesa

Els guardons anuals de la Cambra de Comerç de Terrassa recauran enguany en tres empreses egarenques i una d'olesana. La corporació terrassenca ha anunciat aquest divendres que DC Fine Chemicals, SLU (Terrassa), Venair Ibérica, SAU (Terrassa), i Lamp, SAU (Terrassa) són les companyies guanyadores dels Premis Cambra 2025 en les categories a la Internacionalització, Innovació i Estratègia Criteris ESG (anteriorment, Sostenibilitat) respectivament. Pel que fa al Premi Cambra a la Millor Iniciativa Emprenedora, el projecte guardonat és el de l'empresa emergent Finmanflies, SL, amb activitat industrial a Olesa de Montserrat.

Un total de 32 candidatures han optat, en el conjunt de les categories, als Premis Cambra 2025, els jurats dels quals s'han reunit aquest divendres al matí a la seu de l'entitat per deliberar i donar a conèixer els seus veredictes.

L'acte de lliurament dels Premis Cambra 2025 se celebrarà el 10 de juny al Teatre Principal de Terrassa, dia en què es concedirà també el Premi Cambra a la Trajectòria Empresarial a Jaume Capdevila Martínez, fundador i president del Grup IMAN, guardó no sotmès a concurs i anunciat ja ara fa un mes. La cerimònia d’aquesta edició serà nova i innovadora. I, amb el lema “A toc de pito”, reconeixerà el cabdal paper dels conciutadans en l’estructuració d’una de les ciutats capdavanteres de la Revolució Industrial.

Aquesta és la descripció que fa la Cambra de Comerç de Terrassa de les empreses premiades:

DC Fine Chemicals · Premi Cambra 2025 a la Internacionalització

Expansió internacional amb estratègia multicanal i innovació constant

Amb seu a Terrassa i més de quinze anys d'experiència, DC Fine Chemicals és un referent en la distribució de matèries primeres químiques per a sectors regulats com el farmacèutic, biotecnològic i de diagnòstic. Té un equip de 44 professionals i opera en 29 països de tot el món. Amb una cultura basada en la innovació, l’excel·lència i l’orientació al client, DC Fine Chemicals reforça la seva posició global com a sociestratègic de confiança en un entorn altament regulat.

L’empresa aposta per una estratègia d’internacionalització basada en quatre pilars: segmentació de mercat precisa, continguts tècnics personalitzats, presència en fires globals i una sòlida estratègia SEO internacional. A més, disposa d’un web optimitzat i una activa presència digital per captar trànsit qualificat.

La política de DC Fine Chemicals en matèria de millora, adaptació i innovació de productes està orientada a reforçar el posicionament en mercats internacionals. Amb una estratègia de desenvolupament continu, adapten el seu portafolis a les necessitats específiques de cada país i sector regulat. Treballen en col·laboració amb centres d'investigació com l'IQS per desenvolupar solucions a mida, assegurant el compliment dels estàndards normatius i de qualitat locals. Paral·lelament, estableixen aliances amb distribuïdors estratègics per accedir a nous mercats i adaptar-se amb agilitat a les exigències comercials i reguladores de cada regió.

Venair · Premi Cambra 2025 a la Innovació

L’impuls a la innovació en tubs de silicona amb alta tecnologia i presència global

Amb seu a Terrassa, Venair dona servei a més de 3.000 clients d’arreu del món a través d’una xarxa de 30 oficines comercials i dels centres productius a Espanya i Vietnam. Amb presència a 65 països, el grup empresarial és líder tecnològic en enginyeria i fabricació de tubs de silicona per als sectors farmacèutic, biotecnològic i l’aeronàutic. L’empresa és pionera a Europa en la fabricació de silicona d’altes prestacions, amb solucions d’enginyeria específiques per a cada client gràcies al desenvolupament de tubs de silicona d’alta puresa. Actualment, té 100 treballadors.

L’aposta per la innovació és un eix estratègic: Venair destina fins a un milió d’euros anuals al seu departament d’R+D+I, disposa d’un laboratori d’última generació i un equip multidisciplinari dedicat al desenvolupament de nous materials i tecnologies.

Un dels seus projectes destacats és un sistema de visió artificial amb "deep learning" per detectar defectes en tubs de silicona en temps real, millorar l’eficiència productiva i reduir costos. També destaca Venair Biotech, amb solucions d’un sol ús per a entorns estèrils. La col·laboració amb universitats, la implementació de plataformes digitals com Salesforce i Monday.com, i la participació activa en clústers tecnològics reforcen el seu lideratge en innovació i competitivitat global.

Lamp · Premi Cambra 2025 a l’Estratègia Criteris ESG

La sostenibilitat en il·luminació tècnica amb accions mesurables

Amb seu a Terrassa i més de cinquanta anys d’experiència, Lamp és una empresa referent en el disseny i fabricació de solucions d’il·luminació tècnica i arquitectònica amb criteris de sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social. Impulsen la sostenibilitat amb una visió centrada a generar benestar a través d’una il·luminació de qualitat, amb impacte positiu tant ambiental com social.

Amb 86 treballadors, aplica una estratègia alineada amb els ODS i el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

La seva estratègia de sostenibilitat s’articula al voltant dels pilars Planeta, Persones i Prosperitat. S’inclouen objectius mesurables com la reducció del 53% d’emissions de CO₂ (abast 1 i 2) i un ús del 70% dels materials reciclats el 2025. El 96% de les lluminàries són reparables i circulars.

Lamp aposta per l’ecodisseny, energies renovables (60% autoconsum solar) i la digitalització de processos per reduir recursos i optimitzar la traçabilitat. El seu compromís amb el benestar laboral inclou accions d’equitat, formació, salut i inclusió social.

Premiada amb la classificació Ecovadis GOLD, compta amb certificacions com ISO 9001, 14001, SGE21 i auditories externes de sostenibilitat. Amb accions locals i col·laboracions universitàries, Lamp combina rendibilitat, innovació i impacte positiu.

Finmanflies SL · Premi Cambra 2025 a la Millor Iniciativa Emprenedora

Biotecnologia per transformar residus en recursos valuosos

Amb activitat industrial a la localitat d’Olesa de Montserrat, Finmanflies SL és una empresa emergent biotecnològica que impulsa un model innovador de bioconversió de residus orgànics mitjançant insectes. La proposta es basa en la bioconversió amb mosca soldat negra per produir proteïna alternativa per a alimentació animal i fertilitzants orgànics, mitjançant un model modular, escalable. El projecte contribueix a una economia circular i sostenible.

La proposta de valor s’adreça a productors de pinso, cooperatives agrícoles, granges i administracions públiques que busquen solucions eficients i sostenibles per a la gestió de residus.

Els dos socis fundadors han desenvolupat un MVP (Producte Mínim Viable) funcional i amb proves pilot amb resultats positius. L’empresa ja ha validat la seva solució amb clients potencials i es prepara per escalar industrialment.