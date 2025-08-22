Borses: màxima exposició al risc

A finals d’agost, els mercats es troben en màxims històrics de nou. Sembla que, malgrat la sensació mundial contra Trump, la realitat diu el contrari, ja que els inversors segueixen creient que les seves polítiques aconseguiran els objectius. La sensació inicial va ser que especialment les borses americanes patirien davallades, mentre les europees prenien el relleu i recuperaven els anys perduts.
És el que va succeir, però no pel transvasament de diners dels Estats Units cap a Europa, ni per la caiguda continuada del dòlar. Simplement pels dubtes inicials a les polítiques.
Després de l’etapa inicial, hem tingut una etapa de complaença amb les polítiques de Trump, on les borses americanes han tornat a prendre el lideratge amb les tecnològiques al capdavant i han tornat a minimitzar el diferencial del primer trimestre amb les europees.
El realment interessant és que sembla que els inversors complaents amb Trump s’adonen que el pla d’Scott Bessent i del nou membre de la Reserva Federal, Stephen Miran, no aconseguirà probablement les seves pretensions. Volien corregir el desequilibri comercial dels Estats Units, ja que són el gran comprador, absorbint el 50% del superàvit mundial, i l’excés de deute públic que ja supera el 120% del PIB, amb l’increment del proteccionisme, amb els aranzels i la baixada del dòlar.
Alguns senyals ja estan posant en alerta molts inversors, car la realitat sempre acaba sortint, tal com dèiem la setmana passada amb el creixement estancat i la inflació que repunta. Llavors, per què les borses segueixen amunt? Creiem que hi ha una tercera pota que està creant un efecte dinamitzador dels mercats financers, que és l’expansió monetària amb les criptomonedes. El projecte Cripto ha augmentat la velocitat de circulació dels diners i en conseqüència, també la liquiditat del sistema. Ha dut a les pujades de les criptomonedes més importants a màxims històrics de nou. Sembla ser la raó per la qual els mercats borsaris tornen a màxims. Mantindrem aquesta energia alcista, o amb la publicació dels resultats dels indicadors del pròxim trimestre, tornarem a tocar de peus a terra?