Hannun adquireix l’empresa Qhands Design per 1 euro

Hannun ha adquirit l’empresa Qhands Design per 1 euro. L’empresa de mobles i decoració sostenible nascuda a cavall de Matadepera i Terrassa i avui amb seu a Castellar del Vallès, que disposa d’un magatzem logístic a Terrassa, ha tancat per un preu simbòlic l’adquisició de la totalitat de la companyia osonenca, de Sant Miquel de Balenyà, que es dedicava també al sector del moble.
En el marc de la seva estratègia de creixement orgànic, Hannun ha aprofitat l’oportunitat d’absorbir Qhands Design. Segons ha explicat la companyia, “el preu d’adquisició ha estat d’1 euro. S’ha tingut en compte per a la seva determinació la situació econòmica i financera de la societat adquirida i especialment, els seus fons propis negatius”.
Hannun s’ha compromès a aportar a Qhands Design S.L.U. un import de 80.000 euros en forma de préstec participatiu per tal de satisfer les seves necessitats de circulant i de finançament de mitjans productius.
Hannun confia que la compra li aporti sinergies operatives rellevants i que doni lloc a un major grau d’integració vertical del seu negoci, així com sinergies comercials i logístiques. El soci i administrador únic de l’empresa, David Fernández, adquirida s’ha compromès a prestar els seus serveis de gestió per a la bona marxa del negoci durant un mínim de tres anys, en règim de jornada completa i exclusivitat.
Hannun va tancar el darrer exercici amb una xifra de negocis de 448.000 euros, amb un resultat brut d’explotació (ebitda) de 332 euros.