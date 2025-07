La Cecot reforça l’àrea d’internacionalització amb Marc Prat: “La globalització no té marxa enrere”

La Cecot reforça l’assessorament internacional a pimes. L’expert en comerç exterior Marc Prat s’ha incorporat a l’equip de la patronal multisectorial com a nou assessor en aquest àmbit.

Prat pren el relleu de Martí Lloveras, qui ha liderat l’àrea durant l’últim any, amb l’objectiu de continuar oferint orientació estratègica a les empreses catalanes en la seva expansió internacional. Amb més de 30 anys d’experiència en negoci internacional, Prat ha desenvolupat projectes i consultoria per a organitzacions, empreses i associacions professionals vinculades a la internacionalització. La seva trajectòria l’ha portat a treballar a la Cambra de Comerç de Barcelona, a Barcelona Activa i a ser professor associat a la Geneva Business School, a més d’estar acreditat per ACCIÓ.

En aquest sentit, Prat es defineix com “un metge de capçalera del comerç exterior”, oferint una visió global i personalitzada a les empreses en qualsevol fase del seu procés d’internacionalització. “La figura de l’assessor en internacionalització és un suport clau per a les empreses, tant en consultes puntuals com en la planificació a mitjà i llarg termini. Un assessorament a temps pot evitar errors i estalviar recursos”, afirma Prat.

Prat destaca que els principals desafiaments per a les pimes catalanes són la limitació de recursos econòmics i humans, fet que obliga a planificar amb cura, diversificar mercats i minimitzar riscos. “La globalització no té marxa enrere, però el centre econòmic mundial es desplaça cap a Àsia. Europa haurà de definir el seu paper en aquest nou context”, assenyala. També subratlla l’impacte creixent de la intel·ligència artificial, que considera una revolució comparable a la d’Internet.

Pel que fa a les tensions comercials globals, com les possibles noves polítiques aranzelàries als Estats Units, Prat recorda que “l’activitat internacional implica riscos i oportunitats. Des de la Cecot ajudem a identificar i minimitzar aquests riscos, promovent la diversificació de mercats i proveïdors i utilitzant instruments com la cobertura de crèdit”. En aquest sentit, Prat explica que les empreses catalanes orienten la seva activitat internacional cap als mercats de la Unió Europea com a primera destinació i difícilment aquesta destinació canviarà els propers anys. “Les oportunitats comercials es poden presentar en qualsevol mercat, i per tant el més important és que l’empresa tingui capacitat per detectar-les i poder-les aprofitar” afegeix.

Des de la patronal amb seu a Terrassa remarquen que la seva àrea en internacionalització no només ajuda les empreses que consideren iniciar el seu camí internacional, sinó també aquelles que ja tenen relacions comercials establertes a l'estranger. A través de programes com Connect-IN, que ofereixen serveis de promoció internacional, transformació empresarial, consultoria en màrqueting internacional, execució de projectes a mida i formació especialitzada en internacionalització. Aquesta àrea d’assessorament de la Cecot proporciona, doncs, una assistència integral en tots els aspectes de la internacionalització mitjançant un tàndem d’experts format per Alícia López, assessora en Acompanyament Internacional i, ara, Marc Prat com a assessor en Comerç Exterior.