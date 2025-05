La cerimònia dels Premis Cambra repassarà els prop de dos segles d’història industrial de Terrassa

La Cambra de Comerç de Terrassa ha desvelat aquest dijous els detalls de la cerimònia dels Premis Cambra 2025, que tindrà lloc el dia 10 de juny al Teatre Principal de Terrassa, a partir de les 19:30 hores. Sota el lema “A toc de pito”, títol del llibre de l’artista pintor i activista cultural Jacint Morera (1915-1989) i amb un format "molt visual i teatralitzat", la cerimònia traslladarà els assistents als orígens de la revolució de la industrial a Terrassa. L’acte proposa un viatge a través de quasi dos segles d’història industrial de la ciutat, "per destacar el paper essencial del sector tèxtil en la configuració d’una societat singular i única", expliquen des de l'entitat. El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, explica que “hem volgut fer un reconeixement al paper cabdal dels conciutadans en l’estructuració d’una de les ciutats capdavanteres de la Revolució Industrial”.

La cerimònia comptarà amb la intervenció destacada de l’escriptor i periodista terrassenc Vicenç Villatoro, autor entre altres llibres de “La ciutat del fum” i “L’home que se’n va anar”, les temàtiques dels quals transcorren en part en aquest escenari. "Villatoro oferirà el necessari contrapunt d’una societat de llums i també d’ombres, on aquest desenvolupament va impactar en tots els àmbits de la ciutat, des de l’econòmic i social, fins al cultural i esportiu, i l’arquitectònic", indica la Cambra. Cal destacar també la participació del Grup de Teatre d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals.

L’acte serà presidit pel president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, donarà la benvinguda a la ciutat a tots els assistents entre els quals seran presents les principals autoritats dels dotze municipis de la demarcació territorial, les presidències de la majoria de les Cambres de Comerç catalanes i representants de la Cámara de España. També hi assistiran, com en passades edicions, destacades personalitats de la vida política, econòmica i social catalana.

El lliurament dels Premis Cambra 2025 s’alternarà durant el desenvolupament de la cerimònia per aquest ordre: Premi a la Innovació, que serà per a la terrassenca Venair Ibérica; Premi a la Internacionalització, que serà concedit a la també egarenca DC Fine Chemicals, Premi a la Millor Iniciativa Emprenedora, per a Finamflies, d'Olesa de Montserrat; Premi l’Estratègia ESG, que recollirà la terrassenca Lamp, i Premi a la Trajectòria Empresarial (categoria no sotmesa a concurs), a Jaume Capdevila Martínez, fundador i president del Grup IMAN.

També es lliuraran els Escuts d’Or de la Cambra de Comerç de Terrassa a Pere Montaña i Narcís Bosch. Aquestes distincions ha estat aprovades per la unanimitat del plenari de l’entitat, que detalla que Pere Montaña, arquitecte i exfuncionari de l’Ajuntament de Terrassa, va destacar per la seva tasca en la Gerència Municipal d’Urbanisme, i "es va caracteritzar per mantenir criteris sostinguts i objectius en la seva gestió i plantejaments". Per la seva banda, Narcís Bosch ha estat, fins fa pocs mesos i des de l’any 2002, director gerent del Consell General de Cambres de Catalunya.

“A toc de pito”: llengua viva del tèxtil

“A toc de pito i altres coses” és el títol de llibre de l’artista – pintor terrassenc Jacint Morera (1915 – 1989). Aquest llibre es publicava per primera vegada l’any 1954. L’any 1999, la Fundació Torre del Palau, amb el suport de diferents entitats de la ciutat, va reeditar l’obra exhaurida d’aquest activista cultural, en la commemoració del desè aniversari de la seva mort. Amb el patrocini de l’Ajuntament de la Ciutat, l’Institut Industrial – Gremi Tèxtil, i les empreses Filtros Industriales (FINSA) i Folgarolas Textil, els assistents rebran un exemplar de la nova edició de la Fundació Torre del Palau, que com les anteriors recull una trentena d’expressions que, com “a toc de pito”, brollen de la vida a la fàbrica tèxtil.

Cadascuna de les locucions recollides al llibre de Jacint Morera va acompanyada d’un text i una il·lustració originals del mateix artista. Metàfores, eufemismes i expressions, com “tenir mala tela al teler”, “perd passades” o “no fa tares”, continuen vives a Terrassa. "Un pòsit valuós que palesa com la llengua conserva un patrimoni propi, únic i enriquidor d’un passat fabril", assenyalen des de la Cambra.

Les persones interessades a assistir als Premis Cambra 2025 poden obtenir la seva entrada aquí.