La intel·ligència artificial ha deixat de ser una promesa i s’ha convertit en una eina clau en l’operativa de les empreses. Així s'ha constatat aquest dimecres a la jornada anual del Club Cecot de Màrqueting i Vendes, on responsables de KH Lloreda i Gebro Pharma han exposat com la IA està canviant la gestió comercial, la producció i l’organització interna.
Josep Maria Lloreda, president de KH Lloreda –fabricants de KH-7–, ha detallat com la companyia aplica la IA en múltiples àmbits: gestió de comandes, organització del magatzem, disseny de producte, etiquetatge, creativitat per a xarxes socials i publicitat, assistència als treballadors i seguretat. Segons Lloreda, “l’important és que els nostres equips no dediquin temps a veure què vendran, sinó que es dediquin als clients i al que passa realment”. Aquesta aposta per la IA permet recopilar informació sistemàtica, detectar patrons i agilitzar fluxos de treball, mentre els equips es concentren en la innovació i la presa de decisions intel·ligents.
Jordi Portal, coCEO i director d’IT i Finances, ha explicat que “estem desplegant assistents digitals per ajudar cada treballador a potenciar les seves capacitats i agilitzar processos, sense dependre de la supervisió constant”. Això inclou eines que ajuden a prioritzar tasques, interpretar dades i optimitzar la coordinació entre departaments, integrant la IA dins la cultura de treball de KH Lloreda i fent que els equips siguin més autònoms i eficients.
KH Lloreda també aplica la IA en innovació i màrqueting digital. Lloreda ha comentat que el desenvolupament de nous productes es basa en la prova i l’error, recollint informació sistemàtica i ajustant decisions segons els patrons detectats pels assistents digitals. Així, la tecnologia ajuda a reduir temps i crear valor per al client, generant continguts predictius i personalitzats per a campanyes publicitàries i estratègies de comunicació.
A Gebro Pharma, Ricard Castellet, responsable de transformació digital, ha explicat que la IA funciona com a “copilota” dels equips humans: “La IA no farà el futur per nosaltres, el farem nosaltres amb la IA”. Castellet ha detallat que l’empresa ha desenvolupat un full de ruta basat en quatre eixos: cultura, omnicanalitat, DataDriven i innovació oberta, i ha subratllat que “la cultura, la mentalitat d’una empresa tradicional, és el més difícil de canviar”.
Segons Castellet, la IA potencia especialment els equips comercials: “Tradicionalment, els equips comercials han basat la seva feina en intuïció i empatia. Ara a l’intuïtiu s’hi afegeix la matemàtica, intuïció però amb predicció.” Els agents digitals no substitueixen els professionals, sinó que els amplifiquen en entorns híbrids, millorant la presa de decisions i la relació amb clients i pacients. Un exemple concret és l’assistent digital Sandra, vinculat a un producte farmacèutic per deixar de fumar, que acompanya metges i pacients. Castellet ha assegurat que, amb aquest tipus d’eines, “si un producte va acompanyat d’un chatbot, tripliquem l’èxit”, mostrant com la tecnologia ajuda a construir relacions més humanes i a augmentar la productivitat sense substituir les persones.
La jornada del Club Cecot ha posat de manifest que la IA ja no és una promesa futurista: és una eina estratègica que impulsa eficiència, creativitat i productivitat. Tant a KH Lloreda com a Gebro Pharma, la IA permet que els equips humans es concentrin en la innovació, la relació amb els clients i la presa de decisions intel·ligents, demostrant que el futur empresarial serà més digital però també més humà.