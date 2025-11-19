L'Autcat reclama una reforma integral del treball autònom

L’Organització d’Autònoms de Catalunya (Autcat) ha presentat aquesta setmana als grups parlamentaris catalans i estatals un document amb més de seixanta mesures per impulsar una reforma integral del treball autònom. L’objectiu és adaptar el marc regulatori, diuen, a la realitat de les persones autònomes i reforçar la seva competitivitat en un entorn econòmic cada cop més complex.
La presidenta d’Autcat, Marta Sánchez Ugart, ha destacat que “prop de dos terços de les persones autònomes de Catalunya tenen ingressos anuals inferiors al salari mínim”, segons dades del CTESC. “Aquesta realitat evidencia que moltes vegades es legisla pensant en perfils empresarials que no representen la majoria d’autònoms. Necessitem normes que parteixin del dia a dia, que tinguin en compte aquesta fragilitat econòmica i garanteixin una protecció social adequada i un entorn regulatori que no els penalitzi”, ha afegit.
“El nostre objectiu és posar al centre la vida real de les persones autònomes: menys càrrega administrativa, més estabilitat, més protecció i un sistema de cotització que funcioni amb transparència i seguretat jurídica”, ha subratllat Sánchez. “Catalunya concentra un ecosistema d’autònoms molt divers i orientat a la innovació, i necessitem un marc normatiu que no freni aquesta capacitat”, ha dit.
Les propostes de l’Autcat tenen en consideració un enfocament territorial propi on es contemplen aspectes com ara l’impacte de la càrrega administrativa derivada de la superposició d’administracions; les particularitats del teixit d’autònoms catalans que és intensiu en serveis, microempreses i activitat tecnològica; el relleu generacional especialment crític en oficis tradicionals catalans i la burocràcia municipal i autonòmica que afecta directament el primer any d’activitat.
El document, elaborat en col·laboració amb la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), posa el focus en cinc grans eixos:
- Simplificació administrativa i reducció de les càrregues burocràtiques, incloent-hi l’aplicació del test micropime, la carpeta única de tràmits i el principi de silenci administratiu positiu.
- Millora del sistema de cotització per ingressos reals, amb mecanismes de regularització més ràpids i garantistes, i la consolidació del sistema actual sense transitorietats.
- Reforç de la protecció social, especialment en cessament d’activitat, maternitat/paternitat i malalties greus.
- Impuls al relleu generacional i a l’emprenedoria jove, amb tarifes zero ampliades, bonificacions i noves figures contractuals per garantir la continuïtat dels negocis.
- Fiscalitat més ajustada a la realitat del treball autònom, amb IVA franquiciat fins a 85.000 euros, objectivació del 50% de la despesa deduïble i desaparició progressiva dels mòduls.
L’organització ja ha iniciat una ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris per aconseguir consens i impulsar polítiques que reforcin la competitivitat del teixit autònom i les petites activitats econòmiques catalanes.