Èxit dels tallers d’aparadorisme de la Cambra de Terrassa: 42 comerciants hi participen

Un total de 42 professionals del comerç han participat aquest mes de novembre en els tallers d’aparadorisme “Un Nadal amb encant. Com seduir des de l’aparador” i “Per Nadal, una experiència màgica al punt de venda”, organitzats per la Cambra de Comerç de Terrassa, dins el Programa de Suport al Comerç “Impuls al Comerç”. La majoria d’assistents han sigut de comerços de Terrassa, seguits pels de Rubí. Els tallers també han atret sectors ben diversos: alimentació, llar, moda, papereria i copisteria, fotografia, esports i òptica.
La responsable de l’Àrea de Comerç de la Cambra de Comerç de Terrassa, Elisenda Moncada, explica que “en anteriors edicions ens hem centrat en diferents aspectes de la digitalització, com xarxes socials i ChatGPT. Enguany hem recuperat l’estacionalitat amb el taller pràctic d’aparadorisme nadalenc i la proposta ha rebut molt bona acollida”. Moncada afegeix que “amb aquestes iniciatives busquem donar eines al comerç de proximitat i suport a les campanyes clau per a l’activitat econòmica local”
El tallers, impartits per l’experta en marxandatge visual i interiorisme comercial Bibiana Becerra, han aportat tècniques i idees creatives per reforçar l’atractiu visual dels aparadors i els espais interiors dels establiments durant la campanya de Nadal, un període essencial per augmentar la competitivitat del comerç local. Els continguts han posat el focus en tendències visuals nadalenques, la composició, la creació d’experiències de compra i l’aplicació de recursos assequibles per destacar productes i generar emoció en el punt de venda.
El Programa de Suport al Comerç “Impuls al Comerç”, una iniciativa subvencionada al 100% pels fons FEDER i la Secretaria d’Estat de Comerç, està totalment gestionat per la Cambra de Comerç de Terrassa. El programa inclou també la Diagnosi d’Innovació Comercial, que permet als establiments identificar els punts forts i febles del negoci i accedir a recomanacions personalitzades per impulsar la seva competitivitat. Des de l’any 2004, 604 comerços s’han beneficiat d’aquest programa.