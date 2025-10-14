Com d’important és la convivència publicoprivada?

La 30a Nit de l’Empresa de la Cecot va reunir dilluns al Teatre Principal una àmplia i representativa presència del teixit empresarial, social i polític de la comarca, en un acte que va tornar a celebrar-se a Terrassa, ciutat d’origen de la patronal. Durant l’acte va ressonar amb força la necessitat d’afrontar els reptes de la societat actual –com l’habitatge, el col·lapse de serveis i la immigració– mitjançant una col·laboració efectiva i total entre el sector públic i el privat, amb menys restriccions i més facilitats per part de l’administració cap a les empreses. Tant Xavier Panés, president de la Cecot, com altres representants del teixit empresarial van subratllar que “el que és públic no és l’únic garant del bé comú” i van reivindicar el paper de les empreses i entitats socials privades com a actors imprescindibles en la millora de la societat. Alguns d’ells van passar pels micròfons del Diari de Terrassa i van exposar la seva opinió sobre la necessitat de reforçar aquesta col·laboració per afrontar els reptes socials i econòmics actuals.
Núria Betriu. Consellera delegada de Pastisart
“Ens hem de fixar més en allò que ens uneix que en el que ens separa”
“És clau poder dur a terme i transformar polítiques, és a dir, transformar la societat a través de polítiques que sumin i es puguin aplicar de manera efectiva. Tot i que no sempre és fàcil, crec que és essencial per avançar i contribuir a un país més sostenible des de tots els vessants de la sostenibilitat. Hi ha interessos creuats i punts de vista diversos, però si ens fixem més en allò que ens uneix que en allò que ens separa, podem trobar espais i oportunitats per fer-ho realitat. Les empreses, en col·laboració amb l’espai públic, poden orientar millor el seu paper cap a la contribució social, aportant eficiència, optimització de recursos i transformació amb impacte. No és una acció individual, sinó col·lectiva, i els centres tecnològics i de recerca públics són clau per innovació, ocupació, vendes i coneixement que beneficia tothom”.
Jordi Vilar. President de l’Agrupació de Polígons
“Sense les institucions, els empresaris no podem arribar allà on volem”
“És l’única manera d’avançar. Si no tenim en compte les institucions, els empresaris no podem arribar allà on volem. Com a agrupació de polígons, constato diàriament que la col·laboració amb l’Ajuntament és essencial, ja que facilita totes les millores necessàries perquè els empresaris desenvolupem la nostra activitat dins dels polígons. Aquesta col·laboració és vital, aporta coneixement del terreny industrial i ens permet detectar problemes i necessitats reals. Els polígons són una de les principals portes d’entrada a Terrassa, envolten la ciutat pels quatre costats i cal dignificar-los per dignificar la ciutat. La relació amb l’Ajuntament és molt positiva, amb pressupostos fixos assignats anualment, i s’espera que aquests recursos puguin créixer amb el temps per impulsar encara més accions i millores”.
Ninna Torres. Vocal del consell executiu de Cecot
“Si el sector privat es fa fort, el sector públic també se’n veurà reforçat”
“Crec que el sector públic ha d’escoltar activament el sector privat i buscar maneres reals de col·laborar i donar suport. Des del sector privat es fa molta feina que sovint no és reconeguda ni valorada com cal, i seria molt beneficiós fomentar una col·laboració més estreta i trobar sinergies que permetin treballar conjuntament amb l’administració pública, tant per a l’empresariat com per als treballadors. Sens dubte, el lema d’avui és comunitat: som una comunitat i ens hem d’ajudar mútuament. Si el sector privat es fa fort, el sector públic també se’n veurà reforçat. Aquesta complementarietat és essencial per construir un model de societat més equilibrat, eficient i just, en què ambdós sectors puguin avançar, generar beneficis compartits i afrontar conjuntament els reptes que es presentin”.
Óscar Gómez. Gerent de TMESA
“Tenim eines que es potencien amb la retroalimentació dels sectors”
“És necessari, clau per fomentar l’economia, impulsar la competitivitat de les empreses i enriquir culturalment les persones del de tota la comarca. Aquest eix ha de vincular la dimensió política amb la iniciativa empresarial privada, de manera que el vincle sigui mútuament beneficiós. Disposem d’eines valuoses que es potencien amb la retroalimentació del sector privat, com la recerca, els estudis i l’assessoria, que reforcen el sector públic i aporten dinamisme econòmic. Fa aproximadament un mes vam visitar la Universitat Politècnica de Terrassa per explorar vies de col·laboració, especialment en recerca, intel·ligència artificial i altres àrees d’innovació. Aquestes sinergies són essencials per avançar cap a un model de desenvolupament més eficient, sostenible i integrador, beneficiant l’economia i la comunitat”.
Antoni Abad. President de MútuaTerrassa
“Ningú té una visió de 360 graus, i per això entre tots construïm millor”
“Soc un convençut que el present i el futur s’han de construir des de la convivència i la bona governança, amb la participació de les administracions i l’aportació dels sectors empresarials, tant amb afany de lucre com sense. Ningú té una visió completa de 360 graus, i per això entre tots construïm millor. M’agrada pensar en una taula rodona on ningú presideix i tots compartim, amb l’empresa al centre com a instrument de progrés i creixement. No hi ha res més progressista que administrar bé el diner de tots, i aquesta és una responsabilitat compartida amb les administracions. A Catalunya hi ha consciència d’aquesta governança compartida, però cal una acció immediata: pressupostos estables que no siguin objecte de batalla política. Només amb acords i col·laboració podrem avançar, garantir serveis i equilibrar necessitats i reptes col·lectius”.
Xavier Roca Ramón. Director general d’Indústria
“Avançar plegats fa que les fites siguin més assolibles”
“És absolutament indispensable. El sector públic, per si sol, no pot garantir el benestar social, i al sector privat li resulta molt beneficiós comptar amb una empenta i un suport que faciliti els processos i faci girar la roda. Al cap i a la fi, és la iniciativa privada qui genera la riquesa del nostre entorn i permet sostenir l’estat del benestar que tenim actualment. Ens trobem davant d’una situació complexa i polièdrica, amb múltiples perspectives i un canvi socioeconòmic profund a escala mundial. La societat tendeix, sovint, a tancar-se en si mateixa i rebutjar el que ve de fora. Per això cal trobar un equilibri que permeti avançar, creixent i generant riquesa, comptant amb les aportacions externes, però gestionant-les amb responsabilitat. Avançar plegats fa que les fites siguin més assolibles, i només així podem afrontar reptes interessants i beneficiosos per a tota la societat”.
Xavier Marcet. President de Sarah Marlex
“Sense confiança, no hi ha avenç, i estem molt lluny d’aquest escenari”
“Crec que el president de la Cecot ha encertat plenament en el diagnòstic. El que necessitem és combinar la capacitat de generació de riquesa –que només poden aportar les empreses– amb l’equilibri social, establint unes regles del joc diferents. Sense confiança, no hi ha avenç possible, i encara estem molt lluny d’aquest escenari, un gran desafiament per Catalunya, Espanya i Europa. Hem de competir, sí, però acceptant els límits i, sobretot, competint junts, perquè cap repte rellevant es pot afrontar des de la fragmentació. L’equilibri passa per generar riquesa en condicions de competitivitat internacional i, alhora, preservar les bases de l’estat del benestar. La complexitat actual exigeix afrontar els reptes des de la confiança mútua, amb claredat i senzillesa. Gestionar-los per separat només dificultaria la situació i no seria mai una bona estratègia”.
Teia Guix. Directora de co-empren
“S’ha de facilitar la col·laboració i eliminar l’excés de burocràcia”
“El veig més necessari que mai, tal com ha dit el president de la Cecot. El sector públic, per si sol, no pot garantir una societat del benestar, i els empresaris també tenen la responsabilitat de contribuir, cadascú dins les seves possibilitats. L’administració ha de facilitar la col·laboració i eliminar l’excés de burocràcia, mentre que l’empresariat, que sovint té la iniciativa, aporta visió i empenta per tirar endavant. Junts no sumem, sinó que multipliquem. Col·laborar implica temps i esforç per al sector privat, i per això l’administració ha de posar-ho fàcil i oferir processos àgils que permetin assolir resultats. Molts empresaris es poden sentir sols davant els reptes, però si s’agrupen per sector o projectes concrets, es genera confiança, entusiasme i capacitat de créixer. Sense conèixer-se i aquesta base de confiança, és molt difícil plantejar projectes conjunts amb altres agents o sectors”.