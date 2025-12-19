Front contra el tancament de línies escolars

El ple de Terrassa ha aprovat aquest divendres una proposta de resolució urgent presentada per Tot per Terrassa (TxT), Junts per Terrassa i ERC per defensar la planificació educativa de la ciutat davant del Departament d’Educació. L’objectiu principal de l’acord és exigir a la Generalitat que no es prenguin decisions sobre el tancament de grups (línies) abans del període de preinscripció i mantenir la ràtio de referència de 20 alumnes per aula.
La regidora d’Educació, Patricia Reche, ha justificat la urgència de la moció explicant que el passat 17 de desembre es va celebrar una primera reunió amb els Serveis Territorials, on s'ha plantejat una proposta que l’Ajuntament considera inacceptable. Tot i això, no n'ha fet públics els detalls perquè “no és definitiva”. “Ens han fet una primera proposta que no és bona per a la ciutat, que afecta escoles vulnerables i que planteja reduir grups”, ha alertat Reche, tot demanant un posicionament de ciutat per “bloquejar aquesta possible decisió”.
La proposta busca donar suport a la feina que està realitzant la Comissió de Planificació Escolar Equitativa del Consell Escolar Municipal (CEM), un òrgan que aplega famílies, sindicats, escola pública i concertada.
Des de Junts, la regidora Montserrat Caupena ha defensat la moció com una eina per garantir l’equitat i mantenir el “Pacte de Ciutat” de ràtio 20, negant que la proposta sigui un atac a l’escola concertada, tal com ha suggerit la portaveu del PP, Marta Giménez.
El grup d’Esquerra, que s'ha sumat com a proposant, ha estat molt crític. El portaveu, Pep Forn, ha afirmat: “És urgent parlar-ne, perquè el govern Illa, el del PSC, és qui més ha retallat a l’escola a Terrassa en els darrers anys, i no podem permetre que això continuï així”. També ha denunciat “la manca de lideratge de l’actual govern” i ha alertat que “la Generalitat ens parla de retallar línies a la nostra ciutat, cosa que acabarà incrementant les ràtios. Cal defensar Terrassa”. Forn ha admès que “potser encara no podem concretar perquè no coneixem la proposta del tot, però el que demanem és donar suport a la feina sobre planificació educativa i oferta escolar”.
PSC, PP i Vox qüestionen la moció
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha votat en contra de la urgència i ha qüestionat la moció. El regidor Carlos Lázaro del PSC ha assegurat que el govern portava a votació “un esborrany” que encara no ha estat aprovat definitivament pel Consell Escolar. Lázaro ha puntualitzat que “temo que el govern anirà novament a negociar amb la Generalitat amb les mans a la butxaca”, sense un dossier tècnic propi amb dades i alternatives, confiat només en la feina voluntària del CEM: “Tenim 1.000 nens i nenes menys que fa 10 anys; potser s’ha d’ajustar una línia per salvar-ne una altra”, ha argumentat, demanant no caure en l’alarmisme.
El PP, per mitjà de la regidora Marta Giménez, ha criticat que s’estigués demanant el vot per a un document que, ara per ara, encara no coneixen. Per la seva banda, Vox també ha votat en contra, posant en dubte la viabilitat d’establir ràtios de 20 alumnes per aula davant el creixement poblacional previst.
El govern municipal ha reiterat que la iniciativa vol evitar que es repeteixin situacions com les retallades de línies públiques l’any passat a escoles de Terrassa. També ha posat en valor la feina feta fins ara i el paper de la comissió de planificació educativa.
“Venim d’un curs molt dur, amb tensions innecessàries”
Terrassa exigeix que Educació la tingui en compte. “Prendre decisions abans de la preinscripció crea un greuge clar i condiciona les famílies, trencant la igualtat entre escoles, i això no ho podem permetre. Venim d’un any anterior, d’un curs molt dur, amb tensions innecessàries, reclamem una planificació amb criteris compartits, i pensar en el mitjà i llarg termini”, ha dit Reche.