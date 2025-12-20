Nines i una nevera, les joguines més venudes a Terrassa

Després dels infants, les joguines són les grans protagonistes del Nadal. No perquè cobrin vida al més pur estil de “Toy Story”, sinó perquè són les responsables que els nens i nenes tinguin una il·lusió afegida a aquestes dates. És per aquesta raó que molts pares, tiets, avis i amics van de botiga en botiga buscant aquell article que la canalla ha posat a la llista perquè el Tió, el Pare Noel o els Reis Mags els puguin deixar sota l’arbre de Nadal (o, en el cas del Tió, cagar-los) els seus respectius dies.
Com en cada campanya nadalenca, hi ha algunes joguines que creen veritables allaus de sol·licituds a les botigues i que s’esgoten amb rapidesa dels prestatges dels establiments. “Enguany el que més hem venut han estat unes neveres de ‘Mini Brands’”, ha afirmat l’Armando Sala, de la botiga Drim. Aquesta joguina és un complement d’una sèrie de productes alimentaris en miniatura col·leccionables i que s’obtenen a través de boles “sorpresa” on no saps què hi haurà dins. “L’han començat a comercialitzar ara tot just abans del Nadal i s’han esgotat en, literalment, dos dies”, ha explicat, i ha afegit que “encara ve gent preguntant per ella”.
Pel que fa a la botiga Joguiba, la seva estrella ha estat la nina Gabby Sirena, que és la protagonista d’una popular sèrie infantil anomenada “La casa de nines de Gabby”. “Ens han estat preguntant per ella fins a esgotar el producte totalment”, ha comentat la Sandra Pérez, venedora de l’establiment. “Quan algú ve a buscar un producte que ja no tenim, òbviament, queden decebuts, però ho entenen i el busquen en un altre lloc, com faríem tots”, ha afirmat Pérez.
En totes dues botigues de joguines han tingut “sorpreses” pel que fa a alguns productes que no han captat l’interès del públic fins ara. “Potser venem dues o tres nines Reborn — unes nines hiperrealistes pintades a mà — al llarg de tot l’any, però ara estem tenint moltes sol·licituds”, ha mencionat la botiguera de Joguiba. Al Drim la campanada l’han feta les Bitzees, unes mascotes virtuals i interactives. “En el que portem d’any ningú els ha fet ni cas, però ara han hagut de fer diferents versions perquè s’esgoten”, ha explicat Sala.
Moltes vegades, els artífexs d’aquests repunts sorpresa són els vídeos de les xarxes socials. Els infants els veuen i els fan entrar ganes de tenir aquelles joguines. “Moltes vegades venen els pares o els avis i diuen: ‘M’ha demanat el nen una cosa que no sé ni com es diu’ i acaben per ensenyar una foto del que volen”, ha explicat el venedor del Drim.
Els clàssics també venen
Tot i que les novetats solen estar a les posicions més altes dels rànquings de vendes, les joguines clàssiques també tenen molta sortida en aquesta època. És el cas de les joguines de construcció Lego, els ninots de Playmobil i els cotxes en miniatura i estrafolaris de HotWheels. “A la botiga cada any venem moltíssimes joguines d’aquest tipus”, ha detallat la Sandra Pérez, i ha afegit que aquestes marques “són un referent en el món de les joguines“ i que “sempre funcionen molt bé”.
Els articles de col·lecció, un encert segur
Un altre producte que ha tingut molt d’èxit a la botiga de joguines Drim han estat els Funko Pops, unes figures que vindrien a ser capgrossos en miniatura i amb un disseny semblant al del manga japonès. “Aquesta vegada, els Funkos del Lamine Yamal i de Stanger Things han volat” ha assegurat Armando Sala, que ha dit que aquests articles “són una aposta segura” per regalar als seus fanàtics.