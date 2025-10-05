Diferència entre risc i perill

Al món de la Borsa hi ha una dita molt coneguda –“quan més risc, més rendibilitat”– i interpretar-la literalment pot portar a cometre errors importants.
En primer lloc, seria més propi dir “amb més risc, més expectativa de rendibilitat”, perquè en el moment de córrer el risc, aquesta major rendibilitat no és una cosa segura, sinó només una possibilitat. Però el més important és diferenciar entre risc controlat i perill.
El futur no es coneix mai amb una seguretat del 100%, ni a Borsa ni en cap altra activitat humana, i per això, el més raonable és actuar sobre una base de probabilitats.
A llarg termini, el que sol donar millors resultats, és optar per l’alternativa que, a més de ser favorable als nostres interessos, tingui un percentatge alt de probabilitats de convertir-se en realitat. Quan la incertesa sobre el futur de les empreses sòlides amb una bona trajectòria augmenta molt per sobre de la mitjana, llavors, es corre un risc controlat, com el que passa als cracs borsaris. La por de la majoria dels inversors fa que es sobreestimin els factors negatius i s’ignorin els factors positius en uns moments determinats. En aquestes situacions de grans caigudes de curta durada, el més probable és que no es compleixin els pitjors presagis i la por dels inversors i la incertesa retornin a la mitjana i provoquin la pujada de les cotitzacions a mitjà o llarg termini.
Quan s’inverteix en una empresa en pèrdues, amb molt deute i sense un pla de futur clar, el risc passa a ser perill perquè, en aquests casos, el menys probable és que l’empresa segueixi tal qual i no faci un gir radical i es converteixi en una magnífica empresa de cop. Aquest últim fet és molt poc probable i fruit d’esdeveniments externs en el 90% dels casos. Aquest tipus d’inversions són molt arriscades i sobretot molt més perilloses.
Si un inversor inverteix en bones empreses quan augmenta la incertesa en el mercat, el més probable és que a llarg termini la seva alta assumpció de risc li proporcioni aquesta desitjada major rendibilitat. Ans al contrari, si de manera sistemàtica s’inverteix de forma perillosa, és molt més probable que la gran majoria resulti en pèrdues i que el resultat final al llarg de la vida sigui menys positiu.