Cap al 2026

El 2025 ha deixat, a pesar de les pujades i baixades, un bon regust, ja que ha acabat amb uns creixements més que raonables, després d’un any ple de rècords. L’any ha estat marcat per l’alegria generada per la intel·ligència artificial (IA) i pel fort impuls de les polítiques monetàries i fiscals expansives, que han mantingut una alta liquiditat durant tot l’any. Aquests fets han estat els responsables dels màxims en les borses mundials, després de passar durant aquest any per tres etapes: a l’abril una forta aversió a la pèrdua i al pànic, que conduïa a molts inversors a sortir generant una pèrdua permanent; al juny nova fase d’optimisme especialment en tecnologia, comprant en màxims per por de quedar-se fora; i al novembre l’excés de confiança fa que molts inversors ja estiguin en fase de por de quedar-se dins, tot esperant possibles retallades.
Els senyals macroeconòmics a final d’any mostren que no hi ha símptomes preocupants de recessió ni als EUA ni a Europa ni al món, sinó més aviat un escenari, encara, de creixement global, moderat però positiu. Per a l’any 2026 es preveuen creixements del 3% mundial, 1,2% a Europa, 2% als EUA, 0,6% el Japó, i per sobre del 4% als emergents com la Xina i l’Índia.
La continuació durant 2026 del fervor de la IA i de les mateixes polítiques expansives monetàries que han animat a pujar als valors financers, fan que es mantingui el mateix rumb que durant l’any anterior. La possible bombolla de la IA, que pot en algun moment corregir, no mostra la mateixa situació que amb les “punto.com”, ja que les companyies tenen beneficis espectaculars, tants, que han estat el motor de la borsa, juntament amb els bancs i els metalls nobles i rars.
Per a aquest any, pensem en un comportament de paciència activa, on preferim estar amb una pota a dins del mercat, però fent alguns canvis estratègics per preparar-nos per entrar en possibles correccions, i anar substituint les carteres per companyies de qualitat (amb beneficis, domini del mercat i poc endeutament) amb valoracions més ajustades, amb potencial revalorització, i també, anar invertint en nous sectors com el biotecnològic i farmacèutic, que fa tres anys que registra bons resultats però sense creixement a la borsa.