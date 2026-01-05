Terrassa tanca el 2025 amb 566 aturats menys que un any abans

La desocupació a Terrassa ha tancat l'any amb un balanç positiu. El 2025 ha acabat amb un total d'11.437 terrassencs apuntats a les llistes de l'atur, 566 menys que les que es comptaven un any abans. El 31 de desembre del 2024, es comptaven 12.003 egarencs registrats sense feina, la qual cosa suposa un descens anual d'un 4,72%.
D’aquesta manera, el mercat laboral ha signat un final d’exercici, tal com apuntaven els mesos anteriors, amb la xifra més baixa d’aturats registrats en un mes de desembre des de l’any 2007, segons les dades que ha publicat aquest dilluns el ministeri de Treball. Tot i això, encara s'és lluny de la xifra d'aleshores, quan els terrassencs desocupats eren 9.613.
Malgrat una comparativa interanual favorable, l'últim mes de l'any Terrassa ha experimentat un petit repunt de l'atur trencant amb tres mesos consecutius de davallades. Segons les dades publicades aquest dilluns, el desembre ha sumat 69 egarencs apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació, amb un augment d'un 0,61% respecte del novembre.
Al conjunt del Vallès Occidental també s'ha registrat un augment de l'atur al desembre i aquest ha estat un pèl més intens que el de Terrassa. La comarca ha tancat l'any 2025 amb 41.574 desocupats, 381 més que al novembre (+0,92%).
No obstant això, el balanç anual també és positiu. El 31 de desembre del 2025 es registraven 1.661 vallesans aturats menys que a finals de l'any 2024, quan eren un total de 43.235. Així doncs, hi ha hagut un descens anual d'un 3,84%, un decreixement menys accentuat que a Terrassa.
Catalunya va tancar el 2025 amb 323.236 persones apuntades a les llistes de l’atur, un 0,58% més que al novembre (+1.860 persones), però un 3,57% menys que a finals de l’any 2024 (-11.959). La dada total d'aturats és la més baixa en un mes de desembre des del 2007.