Yomovo superarà els 600 milions d'euros de facturació el 2025

El grup vallesà d’automoció i mobilitat Yomovo ha completat amb resultats positius el procés d’integració dels grups Maas i Vallescar, després de la fusió formalitzada l’estiu passat. La companyia preveu tancar l’exercici 2025 amb una facturació superior als 600 milions d’euros i estima un creixement del voltant del 10% per al 2026, consolidant-se així com un dels principals grups d’automoció a Espanya per volum de negoci. Actualment, representa 22 marques de cotxes i set de motos.
Durant la segona meitat de l’any, Yomovo ha reforçat la seva aposta per la mobilitat, amb un enfocament que va més enllà de la comercialització i el manteniment de vehicles.
Entre les incorporacions recents destaquen les marques Ebro, Omoda, Jaecoo, BYD i Changan. Per al gener del 2026, Yomovo preveu obrir a Terrassa el seu primer concessionari Changan i el febrer un segon a Sabadell, amb una gamma de vehicles 100% elèctrics. Els models S05 i S07 estaran disponibles també en versions 4x4, amb preus entre 25.000 i 45.000 euros, segons el pla d’ajuts vigent. La companyia estima assolir una quota de mercat de l’1% en el canal retail durant el primer any.
La col·laboració amb Omoda i Jaecoo s’emmarca en la introducció de marques emergents amb el suport del grup xinès Chery, que ja està establint la seva seu europea a l’Hospitalet de Llobregat. En poc més de dos anys, aquestes marques han superat les 30.000 unitats venudes al mercat espanyol.
Yomovo també ha reforçat la seva aposta per BYD, amb la recent inauguració d’un centre a Sant Fruitós de Bages, amb una previsió de vendes anuals d’aproximadament 700 unitats. Segons la companyia, la col·laboració amb les diferents marques es basa en la proximitat al client i l’acompanyament durant tota l’experiència de mobilitat.
Actualment, Yomovo compta amb 95 punts de venda repartits en 16 municipis i comercialitza al voltant de 25.000 vehicles a l’any, dins d’un pla d’expansió que descriu com progressiu i sostenible.