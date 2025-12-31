Torrella firma una planta clau per a la mobilitat elèctrica

Torrella Ingeniería - Arquitectura, amb seu a Terrassa, ha completat recentment la construcció de la nova planta d’assemblatge de bateries de vehicles elèctrics de MOBIS Spain Electrified Powertrain S.L., filial de Hyundai MOBIS, situada al municipi de Noáin, a Navarra. El projecte va ser encarregat per la companyia paneuropea d’immobles logístics i industrials VGP, que va confiar a Torrella la realització integral de la planta.
Amb una superfície de 50.000 metres quadrats sobre un terreny de 147.700, la instal·lació combina mòduls per a magatzems de materials i producció, línies de muntatge robotitzades i uns 2.000 metres quadrats d’oficines corporatives, i inclou una planta fotovoltaica de 600 kWp a la coberta que contribueix a la generació d’energia renovable per al mateix complex.
Torrella ha desenvolupat el projecte bàsic i executiu, ha dirigit l’obra, s’ha ocupat del projecte d’activitats i ha gestionat l’autorització ambiental, assumint així el desenvolupament complet del projecte. L’edifici ha obtingut el segell BREEAM Outstanding, la màxima certificació de qualitat i sostenibilitat, convertint-se en el primer edifici de VGP a Espanya que aconsegueix aquesta distinció.
El projecte ha comptat amb el suport del Govern de Navarra, a través de les seves societats públiques Sodena i Nasuvinsa, i també amb la col·laboració de l’Ajuntament de Noáin. Aquesta implicació institucional forma part de l’estratègia regional d’ubicar tota la cadena de valor del vehicle elèctric a la Comunitat Foral, amb l’objectiu de potenciar la indústria local i impulsar la mobilitat sostenible a Espanya. La planta està destinada a l’assemblatge de cèl·lules de bateries d’alta tensió per a vehicles elèctrics i incorpora tecnologies avançades de robotització que permeten automatitzar gran part del procés productiu.
El projecte també ha tingut en compte criteris de sostenibilitat i biodiversitat, amb la implantació de sistemes de drenatge sostenible per a la gestió de l’aigua de pluja, la plantació d’espècies autòctones i la creació d’hotels d’insectes i refugis per a ratpenats, contribuint a la integració de la planta amb l’entorn.