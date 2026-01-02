El 2026 s’estrena amb modificacions rellevants en la normativa fiscal i altres claus a tenir en compte: des de l’ajornament de la factura electrònica fins a més controls sobre el Bizum als professionals o rebaixes a les pimes i les microempreses. Els analitzem amb Lluís Garcia-Cascon, economista i assessor fiscal terrassenc.
Posen la lupa sobre el Bizum
El 2026, Hisenda intensificarà el control sobre les operacions amb Bizum en empreses i autònoms. “Es vol que la gent tingui constància que deixa traçabilitat, igual que una transferència bancària”, apunta l’assessor fiscal consultat. L’objectiu no són els petits moviments familiars, però els professionals han de ser conscients que tots els moviments queden registrats.
Impost de Societats per a pimes
Les petites empreses pagaran menys impostos. La reforma estableix una baixada esglaonada per a les companyies que facturen menys de 10 milions d’euros.
Per a les pimes, el tipus baixa al 23% aquest 2026, i continuarà descendint un punt cada any fins a situar-se al 20% el 2029.
Les microempreses (menys d’1 milió de facturació), tenen una rebaixa major. Pels primers 50.000 euros de benefici, tributaran només al 19% aquest any (i al 17% el 2027).
Els mòduls resisteixen un any més Tot i els dubtes recurrents sobre la seva desaparició, el sistema de mòduls per a autònoms es prorroga el 2026. “Políticament interessa mantenir-lo mentre no estigui llest el pla perquè els que facturen menys de 100.000 euros no paguin IVA”, diu l’expert. “Als autònoms molt petits els facilita la tributació”.
Els aturats i la declaració de renda
Es reverteix una obligació que havia portat cua i que mai va arribar a fer-se efectiva. Si fins ara cobrar l’atur obligava a presentar la declaració de la renda per qüestions de control, això canvia.Si no s’arriba al mínim d’ingressos generals, no serà obligatori.
El Verifactu s’ajorna al 2027
Era un dels grans maldecaps de l’any i, finalment, s’ha posposat. El sistema Verifactu, que permetrà a Hisenda rebre informació de les factures a l’instant, no serà obligatori fins a l’1 de gener del 2027 per a empreses i l’1 de juliol del 2027 per a autònoms.
Tot i que l’ajornament dona aire, la gestió del canvi ha generat crítiques: “S’ha decidit massa tard, quan la majoria d’empreses ja havien fet la inversió i l’esforç per actualitzar el programari de cara al 2026”, lamenta Garcia-Cascon.
Incentius verds
Prorroguen un any més les deduccions en l’IRPF per la compra de cotxes elèctrics i també es mantenen les deduccions per obres a la llar que millorin l’eficiència energètica (entre el 20% i el 60%). Al tram autonòmic de l’IRPF, es crea una deducció de 750 euros per trasllat a un municipi rural.
Els vehicles mixtos
Fins ara, molts autònoms com lampistes o pintors tenien dificultats per deduir despeses de vehicles “mixtos” amb ús personal. A partir d’ara, si es justifica que el vehicle és necessari per a l’activitat, la despesa serà deduïble.“És una interpretació nova molt esperada”, segons l’economista.
Les rendes més baixes
Una novetat a l’IRPF és una deducció de fins a 340 euros per a les rendes més baixes, també amb aplicació reduïda entre 16.000 i 18.000 euros. L’expert matisa que moltes persones amb aquests ingressos no estan obligades a fer la declaració, i potser no se l’acabaran aplicant.