El 72% de les empreses assessorades pel servei de creació de la Cecot sobreviuen

El 72% de les empreses creades amb el suport del servei de creació de la Cecot entre el 2017 i el 2023 continuen actives amb data d’abril del 2025. Així es desprèn del primer informe de supervivència empresarial publicat pel Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la patronal amb seu a Terrassa.

Segons destaquen des de l'entitat, aquesta xifra no només supera la mitjana general del sector emprenedor, sinó que també es manté per sobre d’altres serveis d’assessorament a escala territorial i "reforça l’aposta per un model basat en l’anàlisi de viabilitat i la qualitat de l’acompanyament".

L’estudi analitza els casos de 117 persones assessorades per la Cecot entre 2017 i 2023, amb una distribució quasi paritària (53% dones i 47% homes). El 47% d’aquestes van acabar creant una empresa, fet que ha donat lloc a la generació de 55 negocis i 95 llocs de treball. El 84% d’aquestes empreses es van establir al Vallès Occidental, seguides del Barcelonès, Maresme i Segrià.

L’informe constata que més del 65% d’aquestes empreses corresponen al sector serveis (perruqueria, estètica, consultoria, comunicació, disseny i informàtica entre d’altres). El comerç —tan presencial com en línia— representa el 21%, mentre que hostaleria i indústria ocupen un 12% i un 2%, respectivament.

La directora del departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial, Laura Sallent, destaca que “des de la Cecot estem molt satisfets amb aquests resultats. Aquesta taxa de supervivència posa en valor la nostra manera de fer: un model basat en l’atenció personalitzada i l’anàlisi rigorosa de la viabilitat real de cada projecte. No treballem a volum, sinó per garantir que el que es posa en marxa tingui recorregut i sentit empresarial”.

Una de les fortaleses del servei de la Cecot, defensa la mateixa entitat, és el focus en l’anàlisi prèvia i rigorosa dels projectes, fet que ajuda no només a activar iniciatives, sinó també a evitar decisions precipitades. De fet, una part significativa de les persones que inicialment manifesten una voluntat ferma d’emprendre, acaben reconsiderant-ho durant el procés, un cop entenen l’abast real del compromís i els requisits necessaris per tirar endavant el negoci. “Aquest filtre natural reforça la qualitat i consistència dels projectes que finalment es posen en marxa. No es tracta només d’iniciar una activitat, sinó de fer-ho amb una base sòlida i sostenible”, explica Sallent.