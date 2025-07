La Cambra de Terrassa reactiva el programa “Impuls al Comerç” amb noves places gratuïtes

La Cambra de Comerç de Terrassa posa, un any més, a disposició dels establiments comercials de la demarcació territorial el Programa de Suport al Comerç, “Impuls al Comerç”. La convocatòria ja està oberta i serà vigent fins al 20 de novembre o bé, fins a cobrir les 21 places de diagnosi disponibles en aquesta edició.

El Programa de Suport al Comerç Minorista inclou, d’una banda, la diagnosi d'innovació comercial i, d’altra, dues jornades orientades a millorar la competitivitat i la innovació dels establiments. En aquesta ocasió, seran dos tallers pràctics i presencials, que se celebraran al novembre, dedicats a l’aparadorisme nadalenc i la millora de l’experiència de compra en el punt de venda.

Aquest programa, gestionat per la Cambra de Comerç de Terrassa, està subvencionat al cent per cent pels fons FEDER i la Secretaria d’Estat de Comerç i és gratuït per als comerços. Des del 2004, any que la corporació terrassenca va iniciar aquest programa, fins a la darrera edició un total de 604 establiments se n'han beneficiat.

Com en passades edicions, els comerços que s'acullin al programa disposaran d'una anàlisi en profunditat per identificar els punts forts i febles del seu negoci. Amb els resultats de la diagnosi, el comerç acollit al programa tindrà accés a un informe amb suggeriments i idees per potenciar la seva competitivitat.

L'anàlisi inclou aspectes com les característiques generals del comerç, l'entorn comercial i els factors d'atractivitat, la distribució dels diferents elements a l'interior del local i l'aspecte exterior, la cultura innovadora del negoci, l'estratègia comercial i suggeriments d’aplicació d’eines de digitalització i potenciació de la venda en línia.

Cal recordar que poden beneficiar-se del programa les pimes, micropimes i autònoms del sector comerç de la demarcació territorial de la Cambra de Terrassa que pertanyin a alguns dels epígrafs d’activitat CNAE-2009, Grup 47 o amb IAE epígrafs 64, 65 o 66 (excloses les farmàcies). Des del servei de Comerç de la Cambra de Comerç de Terrassa es recorda que els negocis que hagin canviat de local o amb diagnosis anteriors a l’any 2020 poden tornar a acollir-se al programa i obtenir una anàlisi actualitzada del seu comerç.

Tallers d’aparadorisme

En aquesta edició la formació que completa “Impuls al Comerç” estarà centrada en l’aparadorisme de la campanya de Nadal. La responsable de l’Àrea de Comerç de la Cambra de Comerç de Terrassa, Elisenda Moncada, explica que “en anteriors edicions ens hem centrat en diferents aspectes de la digitalització, com xarxes socials i ChatGPT, i enguany recuperem l’estacionalitat amb dos tallers pràctics d’aparadorisme nadalenc. Aquestes sessions donaran claus als professionals perquè de forma senzilla, fàcil i econòmica facin més atractius els establiments en una de les campanyes més importants de l’any”.

Les dues sessions seran gratuïtes i obertes a tots els professionals del comerç interessats, prèvia inscripció. Els tallers tindran lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Terrassa, de 14.30 a 16.00 i estaran a càrrec de Bibiana Becerra, experta en marxandatge visual i interiorista comercial.

El primer taller se celebrarà el dimecres 5 de novembre sota l’eix “Un Nadal amb encant: com seduir des de l’aparador”. L’objectiu serà inspirar amb tendències visuals nadalenques, aprendre a crear aparadors emocionals i atractius, aplicar idees creatives amb recursos assequibles i desenvolupar una proposta visual pròpia.

La segona sessió pràctica serà el dimecres 12 de novembre i abordarà la temàtica “Per Nadal, una experiència màgica al punt de venda”. Els i les professionals es familiaritzaran amb aspectes com les tècniques del marxandatge visual a la campanya de Nadal i l’experiència de compra amb recursos visuals. També aprendran tècniques per destacar productes de forma estratègica i crear un recorregut atractiu i coherent dins la botiga.

Un total de 22 participants el 2024

L’any 2024, un total de 22 comerços van participar en aquest programa. Els sectors més destacats van ser el de roba i complements, en primer lloc (22,7%), seguit de l’alimentació (22,2%). Altres sectors van ser floristeria, llar, esports i perfumeria. Per poblacions, hi van participar establiments de Terrassa (17 comerços), Rubí (4 comerços) i Rellinars (1 comerç). Les jornades presencials de formació sobre xarxes socials i ChatGPT van comptar amb una mitjana de 25 assistents per sessió.