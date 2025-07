La Cecot reclama més diàleg i anàlisi en els permisos laborals

La Cecot ha expressat la seva preocupació arran de l’aprovació, aquest dimarts en Consell de Ministres, de l’ampliació en tres setmanes dels permisos laborals per naixement i cura de menors fins als vuit anys. Tot i valorar positivament que la Seguretat Social assumeixi el cost d’aquest increment, l’entitat considera que el Govern espanyol hauria d’haver previst mecanismes de suport per ajudar les empreses a fer front a la reorganització del treball que comporta l’ampliació d’aquests permisos. En aquest sentit, adverteix que la mesura pot tenir un fort impacte organitzatiu i econòmic, especialment en el teixit de pimes, microempreses i autònoms, que representen el 98% de les empreses del país.

Segons el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, “no es tracta de posar en qüestió els drets, sinó de fer-los viables i sostenibles per a tothom”. Alba recorda que aquestes noves setmanes de permisos retribuïts comporten una complexitat important en la gestió de personal, la reorganització de processos productius i la prestació de serveis, un repte especialment significatiu per a les petites empreses amb recursos limitats.

La Cecot lamenta també que el Govern hagi aprovat aquesta normativa per Reial Decret Llei, sense el debat parlamentari ni el tràmit d’esmenes que permetria recollir les aportacions de les organitzacions empresarials i sindicals, un fet que segons Alba “debilita el diàleg social i dificulta l’encaix i l’aplicació efectiva de les mesures a la realitat diversa de les empreses del país”.

L’entitat també alerta sobre "el risc que suposa introduir mesures d’aquest calat sense una redacció clara que en delimiti l’abast i que garanteixi la seguretat jurídica per a empreses i treballadors".

D’altra banda, l’assessor laboral de la patronal, Josep M. Bosch, qüestiona que l’ampliació respongui estrictament a la Directiva Europea 2019/1158. "Una cosa és adaptar la normativa nacional a la Directiva, i una altra ben diferent és aprofitar aquest pretext per estendre els permisos més enllà del que exigeix la norma europea, sense avaluar prèviament l’impacte real que això suposa per al teixit empresarial”, lamenta.

Malgrat aquestes crítiques, la Cecot mostra la seva disposició a col·laborar amb l’administració per fomentar la conciliació entre la vida laboral i familiar, però reclama que les polítiques públiques s’adaptin a la realitat de les pimes i no parteixin d’una visió pensada només per a les grans empreses.

Finalment, el secretari general Oriol Alba conclou: “Les microempreses i pimes també concilien, però ho fan des de la proximitat i l’adaptabilitat, i necessiten polítiques que les tinguin en compte i no les carreguin de noves obligacions”.