La Cecot posa en marxa una nova àrea de Relacions Laborals, que liderarà Manuel Monfort

La Cecot posa en marxa una nova àrea de Relacions Laborals dins de la seva entitat. La patronal amb seu a Terrassa ha prestat històricament serveis d’assessorament i representació en matèria laboral i ara estructura i reforça aquest àmbit estratègic amb una nova àrea que liderarà l’advocat laboralista Manuel Monfort.

Des de l'organització multisectorial expliquen que aquesta estructura neix per oferir "un acompanyament jurídic especialitzat i transversal davant els canvis legislatius constants, els reptes en matèria de drets laborals i les necessitats creixents de les empreses en gestió de persones". Monfort reforçarà el servei d’assessorament laboral juntament amb l’assessor Pep Bosch, amb l’objectiu de donar resposta a les consultes creixents de les empreses.

Manuel Monfort és llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i ha completat màsters i especialitzacions en recursos humans, gestió administrativa i relacions laborals. Va iniciar la seva carrera en una gestoria familiar a Castelló i va continuar la seva trajectòria professional a Barcelona. Amb més d’una dècada d’experiència com a advocat laboralista, Monfort ha treballat tant en despatxos orientats a la defensa de treballadors i sindicats com en firmes especialitzades en assessorament a empreses i ha format part de l’equip jurídic d’una firma internacional del sector tèxtil, amb responsabilitat sobre diversos països del sud d’Europa.

En aquest sentit, "el seu recorregut professional combina una visió 360 graus del món del treball: des de les gestories familiars fins a l’alta consultoria jurídica, passant per l’entorn sindical i empresarial", destaquen des de la Cecot. “Quan vaig conèixer el projecte de la Cecot, em va semblar apassionant. És una oportunitat real d’influir i marcar la diferència en l’àmbit laboral, i a més, poder contribuir en la creació d’un departament nou és un repte molt motivador”, explica Monfort.

El nou assessor destaca que el seu rol se centrarà a oferir respostes pràctiques a les consultes quotidianes de les empreses, des de bonificacions i contractació fins a permisos, reduccions de jornada, plans d’igualtat o procediments amb Inspecció de Treball. A més, atendrà qüestions relacionades amb la Seguretat Social i el procediment laboral. “La sobreproducció legislativa i la seva baixa qualitat generen confusió”, assenyala. “El nostre paper és ajudar les empreses a interpretar correctament la normativa i evitar conflictes i costos innecessaris”, ressalta.

Monfort fa èmfasi en els reptes laborals que afronten les empreses avui dia són múltiples i especialment exigents per a les pimes i en destaca tres de principals: d’una banda, "l’excés de producció legislativa en matèria laboral, que genera incertesa i obliga les empreses a adaptar-se constantment a nous marcs normatius". De l’altra, una qualitat legislativa "sovint deficient, amb normatives que deixen buits importants —com és el cas del permís parental o el de cura de familiars— i que acaben derivant en conflictivitat jurídica". I finalment, "una regulació pensada des de la perspectiva de les grans empreses, que trasllada obligacions complexes a les pimes sense tenir en compte els seus recursos més limitats".

La captació i retenció de talent s’ha convertit en una de les preocupacions centrals per a les pimes catalanes. Segons l’assessor, aquest repte “no és exclusiu de Catalunya o de l’Estat espanyol, sinó un fenomen global vinculat a l’envelliment de la població i al canvi en la piràmide demogràfica”. Des de la Cecot, assegura, “ens correspon posar sobre la taula propostes realistes i útils per anticipar-nos a aquesta realitat, i ja s’està treballant en una bateria de mesures per fer-hi front”.

Pel que fa a les últimes reformes anunciades, l’expert posa el focus en el tracte "desigual" que suposen algunes mesures per a les petites i mitjanes empreses. En el cas concret de la jornada laboral i del registre horari, assegura que “es genera un greuge comparatiu que resta competitivitat a les pimes davant les grans empreses”. Sobre la futura reforma del registre horari, que encara es troba en fase d’esmenes, recomana prudència, subratllant que “encara no sabem com quedarà el text definitiu, però si s’aprova tal com està plantejat, suposarà un canvi molt significatiu respecte al model actual”.