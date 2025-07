Preocupació estatal pels aranzels dels EUA, però impacte limitat a la demarcació de Terrassa

La imposició d’un aranzel generalitzat del 15% als productes europeus per part dels Estats Units ha encès les alarmes a la Cámara de Comercio de España, que preveu una caiguda mitjana del 10,1% en les exportacions espanyoles cap al país nord-americà. En canvi, des de la Cambra de Comerç de Terrassa es considera que l’impacte directe a les empreses de la demarcació serà limitat, tot i reconèixer possibles afectacions indirectes a través de clients o cadenes de subministrament.

Segons l’anàlisi estatal, el nou escenari aranzelari podria suposar una pèrdua de fins a 1.841 milions d’euros en exportacions espanyoles als EUA, tot i que les exportacions a aquest país suposen només un 4,7% del total espanyol. Els sectors més exposats serien els de béns d’equip, productes químics i agroalimentaris.

Segons la Cámara de Comercio de España, el marge d’impacte podria oscil·lar entre el 7,2% i el 13,1%. Per sectors:

Els béns d’equip i aparells elèctrics serien els més afectats (fins a -16,2%)

Els productes químics i farmacèutics podrien reduir-se un 9,6%

L’impacte seria més moderat per als productes alimentaris i el tabac (-2,6%)

I pràcticament nul en el cas de manufactures de pedra, vidre i joieria (-1,1%)

La Cámara de España recorda que aquestes dades tenen caràcter estimatiu i estan subjectes a la incertesa de l’evolució econòmica i comercial global. Amb tot, davant d’aquesta situació, subratlla la necessitat de mesures de suport i diversificació de mercats per reduir la dependència exterior en determinades categories estratègiques.

Afectació directa "minsa" a Terrassa

Pel que fa a la demarcació de Terrassa, la Cambra local estima que l’exposició directa al mercat nord-americà de les empreses del territori es manté entre el 3% i el 4%, en línia amb la mitjana estatal. Tot i reconèixer que hi pot haver casos puntuals de companyies molt orientades als EUA, des del servei de Comerç Internacional de la corporació terrassenca s’apunta que la majoria tenen com a mercat principal la Unió Europea. Els principals sectors afectats a la demarcació són els de béns d'equip, metal·lúrgia, química i farmàcia. “Ara bé, per la raó que dèiem en el punt anterior, l’afectació directa és minsa”, s’incideix.

També des del mateix servei s’apunta que “no podem saber l’impacte pel que fa a les conseqüències indirectes. És a dir, que clients de les empreses de la demarcació tinguin com a client el mercat nord-americà i que reexportin les mercaderies. Aquí, sí que hi podria donar-se més afectació per a qualsevol empresa de la demarcació”.