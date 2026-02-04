La Cecot es converteix en centre de formació oficial de SAP

La Cecot ha signat dos acords estratègics amb SAP i amb AUSAPE, l’Associació d’Usuaris de SAP a Espanya, per impulsar el talent, la formació especialitzada i l’ocupabilitat en l’àmbit del programari de gestió i solucions per a empreses SAP a Catalunya. L’entesa, que el secretari general de la patronal amb seu a Terrassa, Oriol Alba, ja va avançar fa uns dies durant la trobada anual amb mitjans de comunicació, posa el focus en la formació com a factor clau de competitivitat empresarial.
Els acords s’han formalitzat a la seu de la Cecot a Barcelona amb la signatura d’Oriol Alba; Juan Pedro García, director de Training and Employability de SAP Southern Europe, i Ana Encinas, directora general d’AUSAPE. Amb aquestes aliances, l'organització multisectorial vol consolidar-se com a punt de referència en formació SAP al territori, connectant l’oferta formativa oficial amb les necessitats reals de les empreses.
Des de la patronal asseguren que SAP s’ha consolidat com una tecnologia clau per a la gestió dels processos de negoci i la transformació digital de les empreses. "Avui, la seva implantació és determinant per millorar l’eficiència, l’escalabilitat i la viabilitat de les organitzacions, especialment en un entorn marcat per la digitalització, el model cloud i l’automatització de processos", sostenen.
“Des de la Cecot coneixem de primera mà el dia a dia de les empreses i sabem que SAP és una tecnologia altament demandada i estratègica per a la seva competitivitat”, assenyala Oriol Alba. “Per això hem volgut impulsar una oferta formativa amb visió empresarial, alineada amb les necessitats reals del mercat laboral”, explica.
En aquest sentit, l’acord amb SAP permet desplegar programes de formació oficial adreçats a empreses, professionals en actiu i persones que volen reorientar la seva trajectòria professional. Es tracta d’una oferta orientada a la certificació i dissenyada segons els perfils i competències que actualment demanden les organitzacions, amb àmbits com la gestió del capital humà, la gestió financera, la logística o els processos empresarials integrals (End-to-End Business Processes).
Per a SAP, la formació és un element imprescindible perquè la tecnologia tingui un impacte real. “No n’hi ha prou amb implantar solucions; cal garantir que les persones les saben utilitzar”, afirma Juan Pedro García. “La col·laboració amb la Cecot permet connectar formació, empresa i ocupabilitat, i contribueix a crear un mercat laboral més fort i competitiu”, comenta.
Les xifres del sector avalen aquesta necessitat. Actualment, la demanda de professionals SAP supera els 10.000 perfils a l’Estat espanyol, amb més de 2.300 vacants a Catalunya només en l’últim any, una bretxa que evidencia la urgència d’alinear formació i empresa, assenyala la Cecot.
El segon acord, amb AUSAPE, reforça aquest model col·laboratiu. Com a associació de referència dels usuaris de SAP, AUSAPE agrupa empreses clients i socis implementadors i actua com a espai de transferència de coneixement, experiències i bones pràctiques. Amb aquesta aliança, l’entitat esdevé col·laboradora de Cecot Formació i facilita l’accés del nou talent a oportunitats professionals reals dins l’ecosistema SAP.
“Aquests acords representen una aposta clara per la formació com a palanca de creixement empresarial i d’ocupació de qualitat”, indica Oriol Alba. “Quan connectem tecnologia, talent i empresa, contribuïm a construir un teixit productiu més preparat i competitiu per afrontar els reptes de futur”, conclou.