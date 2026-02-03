El Consell Comarcal del Vallès Occidental va assolir 382 insercions laborals el 2025

Els serveis d’ocupació del Consell Comarcal del Vallès Occidental van impulsar l’ocupabilitat l’any 2025 amb més de 2.500 accions d’orientació professional i prop de 400 insercions laborals.
A través de la Xarxa de serveis Itinerants es van realitzar 2.533 accions d’orientació amb persones i 629 accions amb empreses a través de la Xarxa territorial de Serveis Locals d’Ocupació del Consell Comarcal, que ofereix un servei integral d’orientació i assessorament en aquells municipis que per les seves dimensions i característiques bé no disposen d’un servei propi o bé requereixen suport i col·laboració per desenvolupar els seus objectius.
La gestió de la xarxa itinerant d’ocupació va prestar servei a vuit municipis i va generar 157 ofertes laborals, donant feina a 205 persones amb el suport dels Serveis Locals d’Ocupació d’aquests municipis.
A través del programa 30 Plus del SOC, 58 residents a 18 municipis de la comarca van ser contractats per part de 37 empreses participants. Mentrestant, en el marc del programa Treball i Formació, es van contractar 28 persones en situació de dificultat d’accés al mercat de treball de municipis de la comarca menors de 30.000 habitants.
Un altre element destacat va ser la feina feta en el marc del Servei d’Orientació Juvenil. Es van atendre 310 joves dels quals 130 van seguir un procés d’orientació amb professionals itinerants finançats pel SOC. D’aquests, 74 joves van ser inserits laboralment i 62 van retornar al sistema educatiu.
L'Escape Truck Vallès Occidental es va continuar oferint com a recurs itinerant a ajuntaments, centres educatius i entitats de la comarca per al treball de competències transversals, especialment entre la població jove. Al llarg de l’any hi van participar 52 grups, amb un total de 252 persones.
El Consell Comarcal va continuar desenvolupant la seva activitat dins la Xarxa XALOC, a través de la qual es van gestionar les ofertes de treball, l’atenció a persones i empreses i diverses accions formatives, a les quals van assistir 90 persones de diferents municipis de la comarca.
Les actuacions van comptar amb el finançament de la Diputació de Barcelona, el SOC (que rep també finançament del Ministeri de Treball i Afers Socials), els ajuntaments de la comarca i el mateix Consell Comarcal.