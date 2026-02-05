El BBVA signa un benefici rècord de 10.511 milions d'euros el 2025, un 4,5% més

El BBVA va guanyar 10.511 milions d’euros el 2025, un 4,5% més que l’any anterior, i va assolir així un nou rècord de beneficis en un exercici marcat per la fallida de l’opa sobre el Banc Sabadell. El grup que presideix Carlos Torres atribueix els resultats a la fortalesa del negoci recurrent i a la capacitat de combinar creixement i rendibilitat en un entorn encara condicionat pels tipus d’interès i la inflació.
Els ingressos recurrents del negoci bancari van augmentar un 14,1%, fins als 34.496 milions d’euros, mentre que el marge d’interessos va créixer un 13,9%, fins als 26.280 milions. El marge brut es va situar en 36.931 milions, un 16,3% més. En paral·lel, les despeses d’explotació van pujar un 10,5%, fins als 14.332 milions, en línia amb l’increment de l’activitat.
Dividend rècord per als accionistes
El banc ha anunciat una remuneració històrica, amb un dividend total de 0,92 euros per acció, íntegrament en efectiu. El repartiment global arribarà als 5.249 milions d’euros, un 31% més que el 2024. Segons el president del grup, aquests resultats permeten accelerar la política de retorn de capital als accionistes.
Impuls del crèdit i morositat continguda
El crèdit va avançar un 16,2%, amb un fort dinamisme dels préstecs al consum (+14%) i un creixement sostingut de les hipoteques (+5,4%). La taxa de morositat es va reduir fins al 2,7%, amb una ràtio de cobertura del 85%, tot i que el deteriorament d’actius financers va augmentar fins als 6.073 milions.
Espanya i Mèxic concentren el gruix del benefici
Per territoris, Mèxic va aportar 5.264 milions d’euros (+5,7%), mentre que Espanya va generar 4.175 milions, un 11,3% més que l’any anterior. Turquia va destacar amb un increment del 31,8%, fins als 805 milions, i l’Amèrica del Sud va sumar 726 milions (+14,3%). La resta de negocis del grup va contribuir amb 627 milions d’euros (+29,4%).
Objectius de rendibilitat per al 2026
Els indicadors de rendibilitat van retrocedir lleument, amb un ROTE del 19,3% i un ROE del 18,4%, mentre que la ràtio CET1 es va situar en el 12,7%.
Si s'observa tan sols el quart trimestre, el benefici del BBVA va ser de 2.533 milions d'euros, un 0,5% menys que en el mateix període de l'any anterior.
De cara al 2026, el BBVA preveu mantenir la rendibilitat prop del 20%, que la ràtio d’eficiència sigui inferior al 40%. A Espanya, la previsió és que el crèdit augmenti un 5% i es guanyi quota de mercat en "segments clau".