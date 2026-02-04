Hannun completa una ampliació de capital d'1,46 milions d’euros

L’empresa de mobiliari i decoració Hannun, originària de Terrassa, ha completat una ampliació de capital per un import total superior a 1,46 milions d’euros, segons ha comunicat la mateixa companyia a BME Growth, on cotitza.
L’operació s’ha tancat mitjançant l’emissió de 9,79 milions de noves accions, amb un preu d’emissió de 0,15 euros per títol. D’aquest import, 0,01 euros corresponen al valor nominal i 0,14 euros a la prima d’emissió. En concret, dels 1,46 milions d’euros captats, 97.908,88 euros corresponen al valor nominal i 1,37 milions d’euros a prima d’emissió. Amb aquesta ampliació, el capital social de Hannun queda fixat en 504.436,78 euros, representat per 50.443.678 accions d’un cèntim d’euro de valor nominal cadascuna.
Un cop inscrita l’operació al Registre Mercantil de Barcelona, la societat ha actualitzat l’estructura accionarial i ha detallat els socis amb una participació igual o superior al 5%. Destaquen Norangoiz, S.L., amb 3,4 milions d’accions, que representen un 6,76% del capital, i Frenos Iruña, S.A.L., amb 2,7 milions d’accions, equivalents a un 5,48%.
L’ampliació de capital permet a Hannun reforçar els recursos propis i afrontar amb més solidesa la seva estratègia de creixement en un context exigent per al sector. L’empresa, que ha apostat des dels seus inicis per un model basat en la producció local i sostenible, consolida així la seva base financera per encarar els pròxims reptes empresarials.