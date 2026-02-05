La Cecot llança un nou servei de finançament per a empreses emergents

La Cecot ha presentat aquest dijous un nou servei estratègic que llança aquest any 2026. La patronal amb seu a Terrassa ha creat un servei de finançament per a empreses emergents anomenat Quatern, amb l’objectiu de consolidar i fer créixer "start-ups" en un entorn cada vegada més competitiu. Segons la directora de l’àrea d’Emprenedoria i Creixement de l'organització multiscetorial, Laura Sallent, “Quatern serà un punt de trobada de l’ecosistema start-up en l’àmbit financer, impulsant el contacte entre emprenedors, inversors i empreses consolidades”.
Des d'aquest servei, la Cecot oferirà assessorament a emprenedors en el seu procés per crear el seu negoci o empresa (validació de la idea de negoci, estudi de viabilitat, pla d'empresa i pla econòmic-financer, i valoració empresarial) i els facilitarà l’accés a finançament públic i privat amb acompanyament en la presentació a línies de suport d'entitats com ENISA, l'ICF, subvencions públiques i banca privada. També es promourà la connexió amb angels inversos, fons d'inversió i inversors corporatius i es fomentarà el "networking" tant dins de la xarxa Cecot com amb el teiixt empresarial i d'inversió amb el suport de Foment del Treball, l'EBAN (European Business Angels Network) i l'ESBAN (Asociación Española de Business Angels Networks).
Una nova preaccleradora en l'àmbit de l'alimentació
Paral·lelament, la Cecot apostarà aquest 2026 per reforçar l’emprenedoria en sectors amb gran potencial, com l’alimentació, amb la creació d’una nova preacceleradora. Sallent ha explicat aquest dijous que “volem ajudar els projectes del sector alimentació amb un itinerari formatiu i de mentoria, connectant-los amb empreses consolidades que els puguin guiar en cada pas”. Aquesta iniciativa cobrirà tota la cadena de valor, des de la producció fins a la restauració. En la primera edició, que tindrà un especial focus tecnològic i de gestió empresarial, hi podran participar entre 12 i 15 empreses emergents del sector. Les inscripcions estaran obertes fins a finals de mes.
De la mateixa manera, la patronal durà a terme aquest any la quarta edició de la seva preacceleradora de l'àmbit de la salut i les cures Healthcare Vallès, en què podran prendre part entre 12 i 15 projectes i que constarà de tres itineraris formatius: indústria farmacèutica, prevenció i recuperació, i àmbit hospitalari.
La tercera edició, duta a terme l'any 2025, ha tancat amb 15 "start-ups" participants que han completat 130 hores de formació i més de 170 hores de mentoria. Les empreses emergents han pogut establir connexions amb companyies consolidades del sector, i dos dels projectes han estat seleccionats per participar al 4YFN 2026, esdeveniment del Mobile World Congress dedicat a "start-ups".
La Cecot ha anunciat aquestes noves iniciatives en una roda de premsa aquest dijous celebrada a la seva seu de Barcelona en què ha presentat els resultats de la seva àrea d’Emprenedoria i Creixement Empresarial durant el 2025.
Un any rècord per a Reempresa
En l’àmbit de Reempresa, el servei de compravenda de petites i mitjanes empreses creat el 2011 de la mà de la Cecot i la Fundació Autoocupació, el 2025 ha estat un any rècord. S'han aconseguit 630 transmissions d’empreses amb èxit, la xifra anual més alta de tota la història del programa, superant el 2019, que ostentava la millor marca fins ara. S'han generat de 43 milions d’euros d’inversió induïda i s'han salvaguardat 1.822 llocs de treball.
Des dels seus inicis l'any 2011 el número de compravendes supera les 5.600, amb més de 15.750 feines preservades i una inversió induïda superior als 300 milions d'euros.
Per la seva banda, el servei HelpEmpresa, que ofereix una diagnosi empresarial i tres itineraris en funció d'aquesta (consolidació i creixement, reeestructuració per fer viable el negoci o acompanyament per a un tancament ordenat), ha atès 273 empreses durant el 2025, amb 105 hores de formació. Ha estat el tercer any consecutiu d'augment en l'atenció d'empreses, amb un increment del 41% respecte del 2024. A més, pel que fa a l'oferta formativa, s'ha passat de 50 a 52 càpsules impartides en format "online". Des del 2021, les empreses assessorades són 1.290 i les hores de formació pugen a 500. Tot plegat, amb un equip de 25 experts en àmbits com el finançament, l'estratègia o el màrqueting i les vendes, i fins i tot una piscòloga.
La patronal ha realitzat un estudi amb relació amb aquest servei i, tot i que els resultats encara són preliminars, aquest dijous ja han avançat que, segons les enquestes realitzades a empreses acompanyades en el període 2023-2024, la taxa de supervivència empresarial arriba al 86%, un 70% han fet canvis rellevants després de les recomanacions dels experts de HelpEmpresa i el 87% ha aconseguit consolidar el seu negoci o fer-lo més estable. A més, les conclusions de l'informe també mostren que un 88% de les empreses enquestades veu clau disgnosticar la salut del seu negoci anualment.
Segons el president de la Cecot, Xavier Panés, “la resiliència per si sola ja no és suficient; cal estratègia i preparació”. El líder de la patronal ha celebrat aquest dijous els resultats de l'àrea d'’Emprenedoria i Creixement Empresarial de l'entitat i ha recordat que "el nostre objectiu és garantir que les empreses estiguin preparades per resistir, anticipar-se i reduir vulnerabilitats en un entorn cada vegada més exigent”. En aquest sentit, ha ressaltat que aquest enfocament no només protegeix les empreses davant fenòmens inesperats, sinó que també facilita la inversió, la digitalització i la continuïtat laboral en contextos incerts.
Rodalies
Finalment i a preguntes dels periodistes, Panés ha abordat també la situació actual de Rodalies i del túnel de Rubí. El president de la Cecot ha lamentat la manca de manteniment i inversió que ha derivat en problemes de mobilitat de persones i mercaderies. Ha admès que és difícil quantificar econòmicament l’impacte, però ha recalcat que tots els sectors han patit interrupcions i sobrecostos, especialment en la logística i la distribució de materials sensibles, com els químics. "El que demanem és previsibilitat, perquè això té un gran impacte en la productivitat i en el fet que les empreses i l'activitat econòmica vagi bé", ha assenyalat.