AEInnova obre una nova etapa amb Raúl Aragonés com a nou CEO

L’empresa egarenca AEInnova (Alternative Energy Innovation)s ha anunciat un relleu a la seva direcció executiva que marca l’inici d’una nova etapa estratègica. Després de deu anys liderant la companyia, David Comellas cedeix el càrrec de CEO a Raúl Aragonés, soci fundador i fins ara directiu clau en el desenvolupament tecnològic i de negoci de l’empresa.
AEInnova, especialitzada en sensors industrials intel·ligents i autònoms basats en tecnologia termoelèctrica pròpia, tanca així una dècada de consolidació marcada pel pas del laboratori al mercat, la certificació internacional dels seus productes i el reconeixement com a referent en solucions "deeptech" per a la indústria. Amb la tecnologia ja validada i implantada, el focus es desplaça ara cap al creixement comercial i l’expansió a nous mercats.
Segons recull l'empresa en una publicació a les xarxes, en el seu primer missatge com a CEO, Aragonés va subratllar que aquesta nova fase combina ambició empresarial i propòsit ambiental. “L’esforç té recompensa, treballem amb convicció i la nostra missió és fer de la indústria, i del planeta, un lloc millor per viure”, va afirmar davant l’equip. El nou director general va destacar també que la contribució d’AEInnova a la lluita contra el canvi climàtic és “tangible i mesurable”.
L’empresa ha desenvolupat sensors industrials sense bateries ni manteniment, capaços d’aprofitar la calor residual de processos industrials per generar dades útils per al manteniment predictiu. Aquesta proposta permet millorar el rendiment industrial reduint alhora l’impacte ambiental, un binomi que, segons Aragonés, serà clau en el futur del sector. “La indústria del demà no funcionarà a base de compromisos, sinó de conviccions”, va assegurar.
El fins ara CEO de la firma, David Comellas, continuarà vinculat a AEInnova des del consell d’administració i com a assessor estratègic del CEO.
Amb seu a Ca n'Aurell, AEInnova afronta aquesta nova etapa amb l’objectiu de convertir-se en un catalitzador de la transformació industrial sostenible, en un mercat cada vegada més exigent amb solucions tecnològicament avançades, però també amb costos de manteniment nuls i impacte climàtic zero.