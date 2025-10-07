El Banc Sabadell sol·licita a la CNMV mesures per evitar “manipulacions de mercat”

El Banc Sabadell ha sol·licitat per escrit a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que adopti un criteri públic que hagin de complir els accionistes “per evitar que es manipuli el mercat” amb les manifestacions d’interès per anar a l’opa.
Després de l’anunci realitzat per Algebris Investments –propietari del 0,05% del capital– d’acudir a l’opa, l’entitat vallesana ha demanat aquest dimarts al supervisor que qualsevol nova comunicació pública contingui tota la informació rellevant per assegurar-se que, efectivament, “fan allò que comuniquen i no manipulen el mercat”.
El Sabadell mostra al document preocupació perquè determinats inversors vulguin manipular el mercat comunicant la seva intenció d’acudir a l’opa amb l’únic objectiu de garantir que arriba al 30% d’acceptació i es produeixi, per tant, una segona opa obligatòria i en efectiu, en cas que el BBVA volgués continuar amb l’adquisició del banc.
Precisament aquest dimarts, el conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha carregat contra els directius del Banc Sabadell per difondre informació que “no és correcta” i “encoratjar els accionistes a esperar” a una eventual segona opa amb una oferta millorada quan el preu seria el mateix. En una conversa a la XVI Trobada Financera organitzada per Expansión i KPMG, Genç ha afirmat que una eventual segona opa és “molt improbable” perquè les previsions del BBVA impliquen assolir “còmodament” una acceptació del 50%. En aquest sentit, ha detallat que “tots” els inversors institucionals actius els han traslladat que aniran a l’opa.
Zurich descarta acudir a l’opa
Per una altra banda, aquest dimarts també ha fet públic que l’asseguradora Zurich, que compta amb gairebé el 5% de les accions del Banc Sabadell, descarta acudir a l’opa del BBVA. “Zurich no té la intenció de vendre les seves accions”, ha apuntat un portaveu de l’asseguradora, que considera que l’oferta actual del BBVA “no és una proposta atractiva per als accionistes del Banc Sabadell”. El grup assegurador, que és el segon accionista principal del Sabadell, destaca la perspectiva en solitari del banc.
La seva decisió contrasta amb la del tercer accionista, el conseller del banc David Martínez, propietari del 3,68% del capital, que ha mostrat el seu suport a l’opa per “maximitzar el retorn de la inversió”.