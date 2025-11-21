Dues persones ferides greus en un accident a la C-58 a Vacarisses

Dues persones van resultar ferides greus aquest dijous al vespre en sortir de la via i bolcar el vehicle en què viatjaven al km 28 de la C-58, en direcció a Terrassa. La parella, un home i una dona, va quedar atrapada dins del cotxe i va haver de ser excarcerada pels Bombers de la Generalitat.
L’accident es va comunicar a les 20.35 h a través del 112. En arribar, cinc dotacions dels Bombers —una del Parc de Viladecavalls, efectius del parc de Terrassa i la unitat GROS Índia— van trobar el vehicle bolcat i en situació inestable, amb ambdues víctimes conscients però amb múltiples contusions.
Els equips d’emergència van estabilitzar el vehicle i van iniciar les maniobres d’excarceració. Les víctimes van ser evacuades a través del vidre davanter: la primera a les 21.17 h i la segona a les 21.24 h.
El SEM va dur a terme una primera inspecció i valoració mèdica al punt de l’accident abans de traslladar la parella, en estat greu, a l’Hospital de Terrassa.
Les causes de la sortida de via continuen sota investigació.