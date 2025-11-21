FOTOS | La Mola registra la primera nevada de la temporada

La Mola va quedar lleugerament emblanquinada dijous cap al vespre, en el que es converteix en la primera nevada de la temporada al massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Un lector del Diari de Terrassa ha fet arribar diverses fotografies que mostren la petita emblanquinada cap a les 20 hores.
Aquesta setmana, el Diari de Terrassa ja informava que la combinació de fred intens i precipitació podia situar la cota de neu al voltant dels 400–500 metres, segons el meteoròleg terrassenc Marc Silvestre. Tot i que no s’esperava que Terrassa veiés neu, es considerava factible una enfarinada en punts elevats com la Mola, que supera els 1.100 metres.
Les imatges rebudes aquest divendres al matí confirmen que la nevada, tot i ser molt localitzada i en petites quantitats, es va arribar a produir.
L’episodi arriba en plena entrada d’aire polar, responsable del descens brusc de les temperatures a tota la comarca. A Terrassa, els termòmetres han registrat mínimes pròximes a l’1 °C, condicions que afavoreixen que la precipitació sigui en forma de neu als punts més alts del massís.
La nevada d’aquest dijous no és un fet aïllat: en temporades anteriors, la Mola ja havia viscut enfarinades puntuals després d’episodis de fred intens. Tot i això, no és habitual que apareguin tan aviat.