El BBVA obté un benefici de 2.989 milions d'euros el primer trimestre, un 10,8% més que fa un any

El BBVA ha obtingut un benefici atribuït de 2.989 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 10,8% més que en el mateix període del 2025, segons els resultats publicats aquest dijous. El marge d'interessos se situa en els 7.537 milions, un 17,8% més, mentre que les comissions netes creixen fins als 2.256 milions (+9,5%), situant així en els 9.793 milions els ingressos recurrents del negoci bancari. El marge brut puja fins als 10.652 milions (+14,2%), amb unes despeses d'explotació de 4.049 milions (+13,7%) per l'impacte de la tecnologia i les sortides voluntàries de personal. Mentrestant, el marge net tanca en 6.604 milions (+14,6%).
De fet, el BBVA ha destinat, en concret, 125 milions d'euros a un pla de sortides voluntàries que durant entre el gener i el març ha implicat 750 treballadors, 230 dels quals a l'Estat (30,6% del total). Així ho ha detallat el banc en la presentació de resultats del primer trimestre, on ha defensat que el pla "no ha tingut res a veure" amb l'impacte de la intel·ligència artificial (IA). Del total de costos, 40 milions han correspost a l'Estat i 60 milions al centre corporatiu.
El conseller delegat del banc basc, Onur Genç, ha indicat, d'altra banda, que no perceben "cap impacte important" de la guerra a l'Orient Mitjà en l'economia espanyola, però ha advertit que la situació "podria canviar". Segons el banquer, és "molt aviat" per valorar si s'han frenat projectes pel conflicte.
Pel que fa a la IA, Genç ha defensat que "transformarà l'ocupació", però "no necessàriament significarà acomiadaments". En aquesta línia, els directius del banc han defensat que les sortides del primer trimestre són "habituals" en el sector.
Sobre els tipus d'interès que estableix el Banc Central Europeu (BCE), el banc preveu que hi hagi una pujada de 25 punts bàsics al juny.
L'entitat d'origen basc iniciarà la setmana que ve l'últim tram de la recompra extraordinària d'accions, que tindrà un import màxim de 1.460 milions d'euros. En total, el BBVA haurà recomprat accions per prop de 4.000 milions d'euros des de finals de l'any passat.