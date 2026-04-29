Albesa (Puig) reitera que encara no hi ha una "decisió final" en la possible fusió amb Estée Lauder

El conseller delegat de la multinacional catalana Puig, José Manuel Albesa, ha reiterat que, tot i que les converses per a una possible fusió amb Estée Lauder continuen, encara no hi ha "una decisió final". Ho ha dit aquest dimecres en una trucada amb analistes després de la presentació dimarts de les vendes del grup en el primer trimestre, que van augmentar un 4,7% a perímetre i tipus d'interès constant (LFL), fins als 1.215 milions d'euros.
Albesa ha assenyalat que "llevat que s'arribi a un acord, no hi ha cap garantia respecte a la transacció ni els seus termes", per la qual cosa ha dit que no poden fer més comentaris sobre aquest assumpte.
El passat 23 de març, la companyia amb seu a l’Hospitalet de Llobregat i fàbrica a Vacarisses va informar que estava en converses sobre una possible combinació de negocis amb The Estée Lauder Companies, que "implicaria la possible fusió del negoci de totes dues companyies". "A 28 d'abril del 2026, no s'ha pres cap decisió definitiva. Mentre no existeixi un acord, no es pot garantir que hi pugui haver una operació ni els seus termes", va explicar dimarts en la nota de premsa de les vendes del primer trimestre.
Respecte dels resultats de gener a març, la firma catalana de perfumeria i cosmètica ha informat que l'increment es va produir en els tres segments de mercat. Les vendes a fragàncies i moda van augmentar un 3,9% LFL interanual; a cura de la pell, un 4,7% LFL, i a maquillatge, un 9,2% LFL.
A més, totes les regions en les quals és present l'empresa van registrar creixement, amb un augment del 26,1% LFL a la regió d'Àsia-Pacífic, del 3% a EMEA i del 2% a les Amèriques.
L'empresa ha explicat que el creixement reportat va estar afectat pels efectes negatius del tipus de canvi durant el període, especialment a causa del dòlar, i que aquestes variacions van tenir un impacte negatiu del 4%.
Pel que fa les perspectives financeres per aquest any, Albesa ha indicat que tenen l'"expectativa de continuar superant al mercat de bellesa prèmium en termes LFL", i ha anticipat que els marges d'ebitda ajustat es mantindran estables, en línia amb l'exercici de 2025, malgrat un entorn de costos més exigent.
Reelecció de Marc Puig i sortida de Josep Oliu
Aquesta setmana, Puig Brands ha convocat la junta general ordinària d’accionistes per a la seva celebració de forma exclusivament telemàtica el 29 de maig en primera convocatòria i l’1 de juny en segona, amb un ordre del dia que inclou la reelecció de Marc Puig com a conseller executiu i la venda de la marca Aromas de Castilla.
La reunió també haurà d’aprovar els comptes, els informes de gestió i els estats d’informació no financer de l’exercici 2025, així com la distribució de dividends.
En l’àmbit del govern corporatiu, destaca la reelecció de Marc Puig Guasch com a conseller executiu i el nomenament com a nou conseller executiu de José Manuel Albesa, actual conseller delegat de Puig, i de Julie Van Ongevalle com a consellera independent. A més, es formalitzarà la sortida del consell de Josep Oliu, president del Banc Sabadell.
Paral·lelament, els accionistes s’hauran de pronunciar sobre la política de remuneracions als consellers i l’entrega d’accions de Classe B als executius com a part del pagament dels seus components variables.
Entre altres assumptes, la junta sol·licitarà també l’autorització dels accionistes per a procedir a la venda de la marca Aromas de Castilla, d’acord amb el que es preveu en els estatuts socials.