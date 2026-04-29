Celsa entra en beneficis el primer trimestre del 2026

Celsa ha tancat l’exercici 2025 amb un resultat net consolidat de 143 milions d’euros en pèrdues, un 49% menys dels 281 milions d’euros que va perdre l’any anterior, i ha entrat en beneficis el primer trimestre de l’exercici en curs, amb un resultat net positiu de 18 milions d’euros.
Així ho han explicat aquest dimecres el conseller delegat del grup, Jordi Cazorla, i el president, Rafael Villaseca, que van assegurar que aquestes xifres confirmen l’èxit del procés de reestructuració iniciat el 2023. Segons Villaseca, la tornada als números verds és la prova que la companyia ha completat aquesta etapa i entra ara en una “fase de normalitat”.
Els ingressos de la siderúrgica amb seu a Castellbisbal es van mantenir estables el 2025, amb 3.347 milions d’euros, mentre que l’ebitda va créixer un 44%, fins als 396 milions, amb un marge del 22%. Paral·lelament, la companyia va reduir el deute financer net fins als 1.145 milions d’euros després del procés de refinançament culminat al desembre.
Pel que fa al primer trimestre del 2026, el grup ha millorat tots els indicadors: l’ebitda ha arribat als 135 milions (+15%) i el marge sobre vendes s’ha situat en el 16%. També s’ha reduït el deute pràcticament a la meitat respecte al mateix període de l’any anterior.
En l’àmbit inversor, Celsa va destinar 183 milions d’euros el 2025, un 60% més, amb actuacions a totes les seves plantes, reforçant la seva petjada industrial, a més d’impulsar la integració vertical del negoci, amb un nou centre de producció a Miranda de Ebro (Burgos) previst per a setembre.
De cara al 2026, Celsa manté l’objectiu de tancar l’exercici amb beneficis, tot i que sense concretar xifres. També descarta un impacte rellevant del conflicte a l’Orient Mitjà, ja que aquesta regió té un pes molt reduït en el seu negoci.