Terrassa acollirà a l’octubre la VI FERIAD’IP, punt de trobada estatal de la construcció seca

Terrassa acollirà la VI FERIAD’IP, una fira especialitzada en sistemes de construcció seca, falsos sostres, aïllaments i revestiments que celebrarà enguany la seva sisena edició al Recinte Firal els dies 20, 21 i 22 d’octubre. Organitzada per l’Asociación de Instaladores de Sistemas de Construcción Seca, Falsos Techos, Aislamientos y Revestimientos (AD’IP), la cita arriba per primera vegada a Catalunya després de diverses edicions itinerants en ciutats com Badajoz, Irún, València, Saragossa, Valladolid i Granada.
En la presentació aquest dimecres al claustre del Castell Cartoixa de Vallparadís, el secretari general d’AD’IP, Jesús M. Sánchez, ha destacat que l’esdeveniment vol ser “molt més que una fira”, definint-lo com “un gran punt de trobada del sector” on empreses, instal·ladors, tècnics, entitats i centres de formació comparteixen coneixement i generen noves oportunitats. Segons ha explicat, la iniciativa va néixer fa sis anys amb vocació anual i itinerant i ha anat creixent tant en volum com en aportació de valor.
Amb una superfície expositiva interior de prop de 3.500 metres quadrats i un espai exterior de més de 500 al Recinte Firal de Terrassa, la fira inclourà una àrea d’exposició –hi podran tenir estands fabricants, distribuïdors, col·legis tècnics professionals, administració i centres educatius– i una de ponències, presentacions i taules de debat, així com un set d’entrevistes i una sala exclusiva per a l'associat. Un dels elements centrals serà l’espai formatiu, on centres educatius mostraran projectes i es faran demostracions pràctiques amb la participació d’alumnes i empreses. A més, enguany hi ha la intenció d'incorporar premis i noves activitats per potenciar les habilitats dels alumnes.
Sánchez ha subratllat especialment aquest vessant pedagògic: “El sector necessita més professionals, més formació i més visibilitat”. En aquest sentit, ha remarcat que la fira també deixa un “llegat” als centres formatius, amb materials i eines aportats pels expositors que posteriorment s’utilitzen a les aules.
Des de l’Ajuntament, el tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha valorat l’impacte econòmic i estratègic de l’esdeveniment. “És molt més que una fira sectorial; situa Terrassa en el mapa dels grans esdeveniments professionals i genera activitat econòmica, contactes i oportunitats de negoci”, ha afirmat. Cardona ha destacat també que l’arribada de la FERIAD’IP reforça el posicionament de la ciutat com a pol industrial i logístic.
El president del Gremi de la Construcció del Vallès, Toni Palet, ha incidit en els reptes estructurals del sector, especialment en matèria de formació i incorporació de joves. En la mateixa línia, Ricard Coma, el director general de Formació Professional de la Generalitat –que també tindrà presència a la fira–, ha defensat la necessitat d’espais com aquest per connectar el món educatiu amb l’empresa. Actualment, ha indicat, uns 15.000 estudiants a Catalunya cursen especialitats vinculades a les tres famílies professionals vinculades a aquest àmbit (edificació i obra civil, electricitat i electrònica, i energia i aigua).
La innovació també tindrà un paper destacat a la fira. El director del Barcelona Contech Hub, Francisco Gómez, ha apuntat que el sector de la construcció viu un procés d’industrialització que obligarà a repensar perfils professionals i processos productius. “Cal preparar els professionals per a un futur que combinarà obra i entorns més industrialitzats”, ha assenyalat.
Per la seva banda, el president d’AD’IP, Rafael Perálvarez, ha posat el focus en una problemàtica compartida per moltes empreses: la falta de mà d’obra. “Tenim feina, però ens falten mans”, ha resumit, tot reivindicant la formació professional com a via clau per garantir el relleu generacional.
Els organitzadors de la VI FERIAD’IP esperen comptar amb uns 50 o 60 expositors i uns 2.500 o 3.000 visitants. L'entrada a la fira serà gratuïta.