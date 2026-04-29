L’Oficina de Finançament de la Cecot tramita prop de 5 milions d'euros en finançament el 2025

L'Oficina de Finançament de la Cecot ha tancat el 2025 amb 4,9 milions d'euros de finançament tramitat per a 21 empreses, a través d’instruments públics i privats com ENISA, l'Institut Català de Finances, Avalis i entitats bancàries, entre d’altres. Al llarg de l’any, el servei ha registrat 111 consultes i peticions d’assessorament i tramitació, amb l’objectiu d’acompanyar empreses i autònoms en la definició de l’estructura financera més adequada per al seu creixement.
Les actuacions s’han concentrat en tres línies: finançament per a la creació i el creixement d'empreses emergents; suport a microempreses i pimes en la relació amb la banca, especialment per a solucions de circulant; i cerca de finançament a llarg termini per a projectes industrials.
En l’àmbit de les empreses emergents, destaca el cas de BEAWRE, empresa tecnològica especialitzada en la gestió de riscos en projectes d’infraestructures i construcció. "Amb el suport d’un instrument com ENISA —que no exigeix garanties ni historial financer previ—, la companyia pot consolidar la fase de desenvolupament i afrontar amb més solidesa l’etapa de comercialització", explica la Cecot en un comunicat.
Pel que fa al canal bancari, l'entitat empresarial subratlla que l’Oficina de Finançament ha facilitat la interlocució amb diverses entitats perquè el Club Natació Terrassa pogués donar continuïtat als seus plans d’inversió i creixement.
Finalment, en l’àmbit industrial, la intervenció de l’Oficina de Finançament ha contribuït a fer possible que Murallatrans, empresa familiar d’Osona especialitzada en transport paletitzat i amb presència internacional, adquirís directament una nau logística al grup Estrella Damm.
L’Oficina de Finançament de la Cecot és un servei especialitzat de la patronal amb seu a Terrassa, creat el 2023 per ajudar empreses i autònoms a obtenir els recursos econòmics necessaris per impulsar projectes d’inversió, creixement i circulant. L’Oficina manté convenis de col·laboració amb Caixabank, Banc Sabadell, Microbank, Santander, BBVA i Caixa Enginyers.