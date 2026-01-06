Les matriculacions de vehicles creixen un 10,76% a Terrassa el 2025 impulsades pels electrificats

Les matriculacions de turismes i SUV a Terrassa han tancat el 2025 amb un balanç positiu. Segons les dades facilitades per la patronal del sector, FECAVEM, durant l’any s’han registrat 3.563 vehicles, un 10,76% més que el 2024, quan la xifra es va situar en 3.217 unitats. L’increment consolida la recuperació del mercat automobilístic local, però sobretot posa de manifest un canvi profund en el tipus de motor escollit pels compradors.
Fort creixement dels vehicles electrificats
L’anàlisi per tecnologies evidencia un descens molt acusat del dièsel, que passa de 148 matriculacions el 2024 a només 49 el 2025 (–66,9%). També retrocedeix el dièsel mild hybrid (–14,8%), mentre que les versions dièsel endollables passen de 3 a 2 (-33,3%).
En sentit contrari, els vehicles elèctrics purs protagonitzen una de les pujades més destacades de l’any: 305 matriculacions, més del doble que el 2024 (+117,9%). A aquest impuls s’hi afegeix el fort creixement del 75,2% del gas liquat amb petroli i, sobretot, de la gasolina electrificada, tant en versions mild hybrid (+14,2%) i híbrides lleugeres (+19,4%) com, especialment, en les endollables, que passen de 118 a 293 unitats (+148,3%).
La gasolina convencional, tot i continuar sent el motor majoritari, registra un descens del 18,2% de les matriculacions, fet que confirma una progressiva substitució per opcions amb algun grau d’electrificació. Els vehicles registrats en aquest cas han passat de 1.264 el 2024 (un 39,3% del total de matriculacions) a 1.034 el 2025 (29%).
Evolució desigual segons la marca
Per marques, el 2025 mostra comportaments molt diversos. Toyota es manté com a líder del mercat local amb 451 matriculacions, tot i un lleuger retrocés respecte del 2024 (–5%), mentre que Dacia, Seat i Hyundai es situen en segona, tercera i quarta posició, amb augments de l'11,8%, del 17,8% i del 16,2%, respectivament.
Destaca especialment l’evolució de marques fortament vinculades a l’electrificació. BYD multiplica registres (+357,9%), passant de 19 a 87 matriculacions; MG creix un 30,2% (de 129 a 168) i Tesla manté les 62 matriculacions, totes corresponents a vehicles elèctrics. També sobresurten els increments de Cupra (+72,7%), Nissan (+51,9%) i Skoda (+38,8%).
En canvi, marques com Volkswagen (–23,2%), Kia (–10,2%), Mercedes (–14,3%) o BMW (–14,1%) tanquen l’any amb descensos, en bona part vinculats a la caiguda del dièsel i de la gasolina tradicional.
Dacia Sandero, el model més venut
L’anàlisi per models mostra que el Dacia Sandero torna a ser el vehicle més venut a Terrassa el 2025, amb 180 unitats (+6,51%), seguit del Seat Ibiza (131) i del Toyota Yaris Cross (111), que encapçalen un rànquing dominat per utilitaris i SUV de mida compacta.
Entre els deu primers també hi figuren el MG ZS (103), el Renault Clio (100), el Toyota C-HR (95), el Toyota Yaris (94) i el Dacia Duster (91), tots ells amb un pes rellevant de versions electrificades o amb motors d’alta eficiència. El Volkswagen T-Roc (82) i el Toyota Corolla (77) completen el grup dels models més venuts.
Pel que fa als elèctrics, el Tesla Model 3 (42 unitats) i el Tesla Model Y (20) continuen sent referents, mentre que marques emergents com BYD i Omoda situen diversos models entre els més venuts, confirmant la diversificació de l’oferta.
Un mercat en transformació
El comportament de les matriculacions a Terrassa durant el 2025 reflecteix un canvi del mercat, més enllà del creixement global. La pèrdua de pes dels motors convencionals i l’expansió dels vehicles electrificats responen tant a les restriccions ambientals com a l’adaptació de l’oferta dels fabricants i a una major acceptació per part dels compradors.
Amb aquestes dades, el 2025 sembla consolidar-se com un any de transició cap a una mobilitat més electrificada, una tendència que podria continuar marcant l’evolució del sector automobilístic a la ciutat en els pròxims anys.