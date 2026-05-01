El Sabadell tanca la venda de TSB al Santander

El Banc Sabadell ha tancat la venda de la seva filial britànica, TSB, al Banc Santander per un import final de 2.860 milions de lliures, uns 3.300 milions d’euros, segons ha confirmat aquest divendres en un comunicat publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L’operació tira endavant després de rebre totes les autoritzacions pertinents de supervisors i reguladors. Inicialment, la transacció es va fixar en uns 3.050 milions d’euros, xifra a la qual s’ha afegit el valor net comptable tangible (TNAV) generat pel banc britànic fins al tancament de l’operació, d’uns 242 milions d’euros. El Banc Sabadell també ha confirmat que pagarà el dividend extraordinari de 50 cèntims per acció el 29 de maig.
El dividend extraordinari de 50 cèntims per acció es va aprovar a la Junta d’Accionistes del Banc Sabadell de l’agost passat, en plena opa del BBVA.
Entre aquest dividend i els que repartirà el banc i els que té previstos en recompra i amortització d’accions, la remuneració total a l’accionista sumarà uns 6.450 milions d’euros entre 2025 i 2027.
El Banc Sabadell obté una plusvàlua de 300 milions d’euros i genera més de 400 punts bàsics de capital amb l’operació.
Operació “atractiva”
El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, ha destacat que l’operació és “atractiva per a totes les parts” i s’ha conclòs en un moment “oportú” que permet al banc enfocar la seva estratègia a Espanya, el seu “mercat natural”.
El fins ara conseller delegat de TSB i pròxim CEO del Banc Sabadell, Marc Armengol, ha destacat per la seva banda que l’operació és “molt rellevant per al sector financer britànic”. “TSB avui és una història d’èxit al Regne Unit”, ha remarcat.
El Banc Sabadell va adquirir TSB el 2015 a valor en llibres per un import de 1.700 milions de lliures. En l’última dècada, el banc català ha rebut més de 600 milions d’euros en dividends de la seva filial.
En la transacció, també s’han traspassat a Santander UK altres instruments de capital i valors no vençuts, emesos per TSB i subscrits per Banc Sabadell, per un import de 1.217 milions de lliures.
Manté la sucursal al Regne Unit
Banc Sabadell s’ha compromès a no competir al mercat britànic durant els 24 mesos següents al tancament de l’operació amb el Banc Santander. El Sabadell mantindrà la sucursal que té al Regne Unit per donar suport a les empreses en els seus negocis a l’exterior, i també podrà continuar operant en aquest mercat a través de la divisió de banca corporativa (CIB).