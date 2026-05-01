La guerra i els lloguers, temes centrals a l’1 de maig de Terrassa: "La reivindicació social i laboral han d’anar molt de bracet"

Aquest primier de maig, Dia Internacional dels Treballadors, ha aplegat unes centenes de persones a Terrassa per manifestar-se a favor de les millores de les condicions laborals dels assalariats. Aquesta qüestió, però, ha tingut diversos fronts oberts, alguns dels quals van més enllà de l’entorn laboral. Concretament, els clams dels sindicats majoritaris, els organitzadors de la marxa, han anat dirigits en contra de la guerra a l’Orient Mitjà, de la pujada del preu de l’habitatge, de l’auge de l’extrema dreta i, com era d’esperar, a favor de les millores laborals dels treballadors. “Estem en un moment en què la reivindicació social i laboral han d’anar molt de bracet perquè les conseqüències del que està succeint a escala global ens afecta també a l’àmbit del treball”, ha opinat el secretari general de Comissions Obrers (CCOO) al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Iván Ramos, en declaracions al Diari de Terrassa.
Una visió que també comparteix la secretària d’UGT al Vallès Occidental, Ester Espigares, que, en clau estatal, també ha volgut fer valdre el procés de regularització de persones migrants que està actualment en curs a Espanya: “Les persones que s’estan regularitzant fa molts anys que treballen al nostre costat”, ha destacat la dirigent sindical, que ha apuntat als “pseudoperiodistes i pseudocomentaristes” d’extrema dreta, que utilitzen el “racisme” i “l’explotació laboral” per llançar missatges d’odi entre la classe treballadora i “incrementar l’odi dins la societat”.
Pel que fa a la part més purament laboral, els sindicats han tret pit de les accions que estan duent a terme per millorar les condicions dels treballadors. "Ara tenim prop de 70 convenis col·lectius en procés de negociació a Catalunya", ha concretat Ramos, tot i que ha lamentat que els avenços aconseguits acaben destinats als augments de preus "de cistella de la compra, dels lloguers, les hipoteques i l'energia". També ha mencionat que "s'estan fent milions d'hores extra a Catalunya que no es paguen".
A banda d'això, el representant de CCOO ha denunciat les 12 morts per accidents laborals que ha hagut a Catalunya des del passat primer de maig. "Hem de complementar els salaris i les condicions de treball dignes amb mesures que ens permetin tornar a casa vius", ha destacat Iván Ramos, que ha assegurat que "les patronals estan parlant d'absentisme com si la gent agafés la baixa perquè vol i realment les agafem perquè no tenim la salut necessària per treballar".
Sota totes aquestes premisses, la comitiva ha sortit des de la plaça de Lluís Companys i va arribar fins a la plaça Vella, on els sindicats han llegit els seus manifestos. La pancarta unitària resava: "Contra les guerres i el feixesme, més drets i més sindicalisme". A més, durant el recorregut es van sentir càntics com "no a la guerra", "més salaris i més drets" i "accident laboral, terrorisme patronal".
Un bon moment per al sindicalisme
"El sindicalisme de classe continua creixent perquè cada any tenim més delegats", ha puntualitzat el secretari general de CCOO al Vallès. Segons les dades del sindicat, a la comarca compten amb prop de 3.400 delegats i delegades, una xifra que fa uns anys no era tan elevada. Ramos ha valorat positivament la seva penetració en empreses petites i mitjanes, on els sindicats sempre han tingut un punt feble. "Les grans empreses [els treballadors i treballadores] sempre han estat organitzades, però és a aquella petita empresa on, evidentment, la relació amb la direcció és molt diferent, on estem ampliant la nostra capacitat d'influència", ha detallat.
Per altra banda, Iván Ramos ha incidit en que el segment de població que s'està sindicant més en els darrers anys és el dels joves menors de 30 anys. "Fins ara, la gent jove el que tenia era un problema d'ocupació — ha explicat el dirigent —. Si no pots garantir una ocupació de qualitat per a ells, és difícil que creguin que és necessari organitzar-se al voltant del sindicat per a millorar les seves condicions de treball". En aquest sentit, ha afirmat que les recents reformes laborals han millorat aquesta qüestió, sobretot pel que fa a la temporalitat dels contractes, cosa que ha aportat estabilitat i seguretat al jovent i ha facilitat la seva sindicalització.
L’ERO de Ficosa
Un altre dels punts calents de la jornada reivindicativa ha estat l’expedient regulatori que l’empresa Ficosa vol dur a terme a la seva planta de Viladecavalls per acomiadar a 172 treballadors, el 21% de la plantilla, de les àrees de planta industrial i d’enginyeria. Segons l’empresa, l’objectiu dels acomiadaments és “adaptar l’estructura organitzativa i productiva al nivell actual d’activitat”, una justificació que els sindicats rebutgen.
“És un ERO il·legal perquè no està basat en causes econòmiques, sinó en la deslocalització”, ha afirmat la secretària d’UGT. Per la seva banda, l’homònim de CCOO, que també és treballador de l’empresa vilacavallenca, també ha titllat d’”injustificat” l’expedient i ha denunciat que aquest es va presentar abans als mitjans de comunicació que als treballadors. “Fins al pròxim dilluns no presentaran de manera oficial la documentació al comitè d’empresa i, a partir de llavors, començarem a negociar” ha explicat Ramos.
Segons ha comentat la Susana Ainé, membre del comitè empresarial, “hi haurà acomiadaments” però l’objectiu dels sindicats serà que aquests siguin “el menys i el menys traumàtics possible”. A més, ha reclamat que la presentació de la documentació per part de l’empresa ha d’anar acompanyada d’un pla industrial integral per determinar el futur de la planta vallesana.