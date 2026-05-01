“Això no és un skate park”: lemes contra l’incivisme

“Això no és un skate park, baixa del patinet” és un dels missatges que es poden llegir aquests dies en diversos punts de Terrassa. La ciutat s’ha omplert de cartells, banderoles i adhesius en el marc de la campanya “Cuidem Terrassa”, una iniciativa municipal que busca conscienciar els veïns sobre la importància de mantenir l’espai públic en bon estat. L’estratègia visual utilitza frases directes i col·loquials per cridar l’atenció sobre comportaments incívics freqüents, repartint-se per elements com papereres, fanals i façanes d’edificis.
Entre les consignes que s’han col·locat al mobiliari urbà destaquen avisos com “El carrer no és una paperera, això sí!”, situat damunt dels recipients de brossa, o “Aquí pipí, no!”, que s’ha enganxat a les parets per evitar les miccions de gossos en llocs no permesos. La campanya posa un èmfasi especial en la tinença responsable d’animals domèstics, però també en la circulació dels vehicles de mobilitat personal amb banderoles que indiquen “A la Rambla, patinets per la calçada”, alertant que l’ús incorrecte d’aquests vehicles o circular per zones de vianants pot comportar sancions de fins a 1.000 euros, i és clar, altres que recorden als usuaris dels patinets que no a tot arreu els poden utilitzar com si fos un “skate park”.
La iniciativa no escatima en enginy. Entre el desplegament de frases trobem crides a la responsabilitat compartida com “La ciutat és casa nostra, cuidem-la” o rimes com “Xiclets a la paperera, no a la vorera!”. També n’hi ha amb un to molt més distès: “Trepitjar caques no porta bona sort, recull-les!”.
L’aplicació mòbil
Com a part de la nova estratègia, l’aplicació “Cuidem Terrassa” ha renovat imatge i ha introduït millores. Les estadístiques del 2025 mostren que s’han gestionat 45.431 incidències a través de l’app, un 15% més que l’any anterior.