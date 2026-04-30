Neklar impulsa el seu creixement a l'Àsia amb un nou acord estratègic a la Xina

La companyia terrassenca Neklar ha fet un pas rellevant en la seva estratègia d'expansió internacional. L'empresa, especialitzada en el desenvolupament i producció de peces metàl·liques estampades per a l'aïllament tèrmic, ha signat un memoràndum de cooperació amb el Comitè de Gestió de la Zona de Desenvolupament Industrial d’Alta Tecnologia de Wuxi (Xina), un acord que ha de permetre accelerar el creixement de la companyia al mercat asiàtic, informa la mateixa empresa.
L’acord estableix una col·laboració a llarg termini amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de mercat i l’adquisició de clients a la Xina, alhora que reforça el compromís de Neklar amb la inversió local en capacitats de fabricació i desenvolupament de plaques de refrigeració.
El memoràndum se centra en sectors d’alt creixement com l’automoció, els sistemes d’emmagatzematge d’energia i els centres de dades.
La firma s’ha emmarcat en una visita d'una delegació de la Xina a Barcelona, durant la qual també s’ha celebrat el fòrum Wuxi–Barcelona Economic and Trade Cooperation Exchange. Aquest espai ha reunit representants institucionals i empresarials xinesos i catalans amb l’objectiu de reforçar la cooperació econòmica i generar noves oportunitats de negoci.
En el marc de la visita, la delegació també ha pogut conèixer la seu de Neklar i les seves capacitats productives avançades, entre les quals destaquen les línies de soldadura làser aplicades a la fabricació de plaques de refrigeració.
Neklar és present a Wuxi des del 2011, on compta amb una planta productiva i amb un centre comercial i de recerca i desenvolupament (R+D).