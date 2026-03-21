El sector de materials per a la construcció presenta solucions més sostenibles i duradores en una gran trobada a Terrassa

Terrassa es convertirà la setmana vinent en un gran punt de trobada per a professionals i empreses del sector de la construcció. El XVI Meeting EMCCAT Grup reunirà els dies 26 i 27 de març al Recinte Firal 54 estands i uns 400 professionals, amb un volum de negoci estimat en 2 milions d’euros, consolidant-se com una de les principals cites del sector de la construcció, la reforma i el disseny de la llar.
Associats procedents de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, així com alguns dels seus principals clients i marques de referència es trobaran en aquesta edició que combina activitats comercials, intercanvi de novetats i networking professional. L’esdeveniment arriba en un moment de consolidació per al grup amb seu a Terrassa, que recentment ha evolucionat cap a la marca Material Building by EMCCAT, reforçant la seva identitat corporativa i ampliant la seva presència territorial.
Aparador comercial
Durant dues jornades, el Recinte Firal es convertirà en un gran aparador segmentat per famílies de producte, des de materials i sistemes constructius fins a maquinària i eina, aïllament i impermeabilització, climatització, ceràmica i cobertes, prefabricats, jardineria i drenatge, paviments i revestiments i equipament integral de bany. La trobada té com a objectiu reforçar les relacions entre professionals i facilitar el contacte directe entre distribuïdors i fabricants, posant l’accent en la qualitat, la innovació i la sostenibilitat.
Aquesta edició presenta diverses novetats, com una major presència de nous productes i actualitzacions de gamma, l’ampliació de categories especialitzades i la incorporació d’espais pensats per afavorir el contacte directe entre proveïdors i socis. La distribució dels estands s’ha millorat per facilitar el recorregut i la interacció entre participants.
El XVI Meeting EMCCAT Grup també reflectirà les principals tendències del sector, amb protagonisme per als materials més eficients i duradors, les solucions orientades a la sostenibilitat i l’eficiència energètica, i els sistemes constructius que permeten agilitzar l’execució de les obres amb més precisió i seguretat. També s’hi presentaran nous serveis i eines pensats per millorar la gestió i la planificació dels projectes professionals.
La trobada es clourà amb el tradicional sopar de gala, que reunirà associats, clients i proveïdors en una vetllada amb espectacles i sorpreses.