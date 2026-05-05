El Banc Sabadell guanya 347 milions el primer trimestre, un 29,1% menys

El Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre amb un benefici de 347 milions d’euros, un 29,1% menys que fa un any, afectat per la reducció del marge d’interessos, la caiguda de les comissions i l’impacte de costos extraordinaris. Tot i això, l’entitat manté les previsions de rendibilitat i la política de remuneració a l’accionista.
Segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el marge d’interessos s’ha situat en 872 milions d’euros (-3,5%), en línia amb el descens dels tipus, mentre que les comissions han retrocedit un 2,2%, fins als 315 milions. En conjunt, els ingressos del negoci bancari han baixat un 3,1%, fins als 1.187 milions.
El resultat també incorpora l’impacte de 55 milions d’euros del nou pla de prejubilacions a Espanya —que tindrà un cost total de 90 milions aquest any— i altres factors puntuals, com la cobertura de la lliura vinculada a la venda de TSB Bank. L’entitat preveu que el pla laboral generi estalvis anuals de 40 milions a partir del 2027.
Els costos totals s’han elevat fins als 624 milions, mentre que les provisions han augmentat un 4,6% per majors dotacions de crèdit. Malgrat això, el banc manté una rendibilitat sobre capital tangible (RoTE) del 14,1% i una ràtio de capital CET1 fully-loaded del 13,2%.
Missatge de continuïtat i focus en el capital
La direcció del banc defensa que els resultats responen a factors conjunturals i manté el full de ruta. El conseller delegat, César González-Bueno, assegura que el perfil de risc és “bo” i que és capaç de generar capital de forma orgànica mentre creix en volums, mentre que el director financer, Sergio Palavecino, destaca la solidesa del balanç i l’objectiu d’assolir una rendibilitat del 16% el 2027.
En aquest context, l’entitat ha confirmat que mantindrà la remuneració als accionistes. A més, el 29 de maig pagarà un dividend extraordinari de 0,50 euros per acció, vinculat a la venda de TSB al Banco Santander.
Activitat a l’alça i millora del risc
Malgrat la pressió sobre els ingressos, l’activitat comercial manté un to positiu. El crèdit viu —sense TSB— arriba als 121.587 milions d’euros, amb creixements en hipoteques (+4,1%), consum (+14,8%) i empreses (+2,1%).
Els recursos de clients s’han incrementat un 5,9%, fins als 184.768 milions, amb especial dinamisme dels recursos fora de balanç (+10,4%).
En paral·lel, la qualitat del crèdit continua millorant. La ràtio de morositat baixa fins al 2,55%, gràcies a la reducció dels actius problemàtics, mentre que el cost del risc total se situa en 38 punts bàsics.
Perspectives de millora del marge
De cara als pròxims trimestres, el Sabadell preveu que el marge d’interessos millori de manera gradual i que tanqui l’any amb un creixement superior a l’1%, impulsat per un entorn de tipus d'interès més elevats i volàtils, un creixement dels volums de negoci i un major diferencial de la clientela.