La Cambra impulsa 13 projectes emprenedors en una nova edició del seu Bootcamp

Un total de 13 emprenedors de Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vacarisses participen en una nova edició de l’Entrepreneurship Bootcamp de la Cambra de Comerç de Terrassa, un programa intensiu d'acompanyament en la validació, estructuració i impuls de projectes de negoci. La formació, que ha donat el tret de sortida aquest dimarts i s’allargarà fins al 15 de maig, consta de 30 hores.
Els projectes seleccionats cobreixen sectors molt diversos, com l’hostaleria, els serveis, el benestar, el turisme, la cosmètica i la consultoria. Es tracta d’iniciatives en diferents fases de desenvolupament, des d’idees inicials fins a negocis ja constituïts.
Segons la responsable d’Emprenedoria de la Cambra, Montse Junyent, tots els participants comparteixen “la voluntat de validar la seva idea de negoci, estructurar millor el projecte, adquirir coneixements en màrqueting i digitalització, millorar la gestió econòmica i financera i fer créixer o consolidar les seves iniciatives”.
El grup presenta un perfil divers, amb una edat mitjana de 35 anys i una franja que va dels 23 als 49. Pel que fa a la formació, hi ha participants amb estudis d’ESO fins a titulacions universitàries i màsters. La distribució de gènere és del 60% homes i 40% dones.
El Bootcamp combina formació pràctica, mentoria i treball aplicat. Junyent destaca que el programa “ofereix un espai molt pràctic per ordenar la idea, contrastar-la, adquirir eines útils i avançar amb més criteri en la posada en marxa del projecte”, i subratlla també el valor de la xarxa que es crea entre participants.
En aquesta edició s’han reforçat els continguts de màrqueting i s’ha incorporat una sessió específica de gestió financera, així com la participació d’una entitat de finançament. El programa inclou continguts clau com el pla d’empresa, la validació de la idea, l’estratègia empresarial, el pla econòmic i financer, el màrqueting i diferents eines de gestió.
El Bootcamp forma part de l’estratègia de la Cambra de Comerç de Terrassa per fomentar l’emprenedoria, juntament amb altres iniciatives com EmpoderaT o Impulsa Startup. La iniciativa es va posar en marxa l’estiu del 2023 amb la primera edició del Summer Entrepreneurship Bootcamp, va tenir continuïtat el 2024 amb una segona convocatòria i el 2025 amb una tercera edició que, per la bona acollida, es va ampliar amb una nova convocatòria al setembre.