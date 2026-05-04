Robots humanoides i sistemes d’anàlisi sense contacte: Terrassa exhibeix innovació industrial a l'Advanced Factories

Leitat tornarà a ser un dels grans protagonistes de l'Advanced Factories, la fira anual líder en automatització, robòtica i tecnologies 4.0 del sud d'Europa, que celebra el seu desè aniversari entre dimarts i dijous al recinte Gran Via de Fira Barcelona. El centre tecnològic terrassenc serà "global partner" de l'esdeveniment, que comptarà amb una zona expositiva amb més de 750 firmes que presentaran més de 1.300 innovacions per a la indústria i que preveu més de 33.000 visitants.
Leitat donarà nom a l’escenari principal de la fira, el Main Auditorium Leitat, i tindrà una presència destacada en el programa oficial, amb la participació en una taula rodona sobre el lideratge dels ecosistemes "deeptech" i el paper dels centres tecnològics en l’impuls industrial i les presentacions "Gestió estratègica de la innovació industrial: del risc a l’impacte mesurable" i "Autonomous 3D Printing: manufacturing that self-adjusts".
A més, disposarà d’un estand de 80 metres quadrats que actuarà com a punt de trobada per a empreses i professionals interessats a conèixer l’aplicació pràctica de tecnologies disruptives en entorns industrials reals. El centre presentarà 14 prototips de darrera generació, dissenyats per respondre als reptes d'eficiència, digitalització i sostenibilitat que afronta el teixit industrial actual. Entre els principals desenvolupaments destaca un robot humanoide amb capacitats de teleoperació; una solució de paletitzat mixt col·laboratiu que utilitza visió artificial i algoritmes d’optimització per manipular productes heterogenis; un sistema que combina de sensòria avançada i IA i permet automatitzar la classificació de materials, amb aplicacions en reciclatge i economia circular; una solució per millorar la seguretat laboral que combina localització en temps real i reconeixement automàtic d’equips de protecció en l’entorn industrial; o un sistema basat en tecnologia hiperespectral i capaç d’analitzar en temps real la composició i qualitat de productes sense contacte ni destrucció per optimitzar processos productius, reduir residus i millorar l’eficiència energètica, especialment en el sector agroalimentari.
També tindrà un paper destacat en la fira l'empresa terrassenca Vision Advisor, que serà "event partner" d'Advanced Factories. Al seu estand de 40 metres quadrats, aquesta firma especialitzada en la consultoria i la comercialització d’equips i solucions de visió artificial mostrarà solucions completes de "machine vision", aprenentatge profund, visió 3D i automatització industrial en col·laboració amb diversos agents clau de l'ecosistema com SinceVision, WHEC, ARRAM Consultores SL, VRAiA, PICVISA, MVTec Software i BitMetrics. A més, el seu fundador i director, Toni Ruiz, participarà en la taula rodona “Visión artificial en España: el estado del arte” i el Fòrum d'Automatització i Robòtica.
Solucions RFID
Checkpoint Systems España, amb seu a Terrassa, mostrarà, al seu estand, com les seves solucions RFID estan ajudant les empreses a optimitzar processos, millorar la traçabilitat i augmentar l'eficiència operativa en entorns productius reals. També presentarà solucions de maquinari RFID per a la indústria i un ampli portafolis d'etiquetes RFID "adaptades a les necessitats de cada negoci".
D'altra banda, Mesai, plataforma egarenca d’intel·ligència artificial SaaS per a la indústria manufacturera construïda sobre un enfocament Plug&AI, mostrarà com portar la intel·ligència artificial a la planta de manera real, "sense integracions complexes, sense fricció i amb impacte directe en la producció des del primer moment". A més, dijous, el director general, Andrés Torregrosa, oferirà una ponència on compartirà la seva visió sobre com convertir dades en decisions operatives en temps real.
A l'estand de l'empresa originària de Terrassa Circutor, avui amb seu a Viladecavalls, hi haurà solucions en protecció diferencial, auditories de qualitat de xarxa i subministrament, automatització, estalvi i energia reactiva, analitzadors, transformadors i productes de IoT.
Des de l'Eseiaat, també participaran com a exhibidors a Advanced Factories tant MotoSpirit, equip de competició d'estudiants que desenvolupen una moto elèctrica para competir a MotoStudent, com UPC ecoRacing, associació tecnològica formada per estudiants el principal objectiu de la qual és dissenyar i fabricar monoplaces de competició per participar a la Formula Student.