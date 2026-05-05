L’atur cau en 301 persones a l'abril Terrassa, el descens més fort dels últims cinc anys

L'atur a Terrassa ha tancat l'abril amb el segon descens mensual consecutiu després del petit descens registrat al març i ha tornat a situar-se per sota de les 11.300 persones per primer cop des del juny del 2025. El quart mes de l'any ha acabat amb 11.213 egarencs sense feina, 301 menys que els 11.514 que es comptaven el 31 de març, la qual cosa suposa una reducció d'un 2,61%. Respecte d'un any abans, la caiguda ha estat d'un 2,46% i 283 persones.
La desocupació acostuma a minvar a l'abril a Terrassa i la davallada intermensual d'enguany és la més pronunciada en nombres absoluts des del 2021, quan la xifra va baixar en 347 persones. La dada actual d'11.213 terrassencs sense feina és, a més, la dada més baixa en un mes d'abril des del 2008, quan hi havia 10.871 egarencs a l'atur.
La taxa d'atur registral a Terrassa és ara del 9,7% i al Vallès Occidental, del 8,5%.
A la comarca, l'atur ha tornat a situar-se per sota de les 41.000 persones. El Vallès Occidental ha tancat el mes d'abril amb un total de 40.630 persones sense feina, 969 menys que al març. Així doncs, hi ha hagut un retrocés un pèl menys intens que a Terrassa: d'un 2,33%.
En comparació amb l’abril del 2025, la caiguda al Vallès Occidental, en canvi, ha estat menys accentuada que a la nostra ciutat. Ara fa un any hi havia 42.048 vallesans apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació i ara n’hi ha 1.418 menys, així que el descens ha estat d’un 3,37%.
La majoria dels municipis de la comarca, 20, han tancat el mes d’abril amb menys persones sense feina que un mes abans, mentre que dues localitats (Rellinars i Ullastrell) han sumat persones a la llista de l’atur, però només una en ambdós casos, i en una altra (Gallifa) la xifra s’ha mantingut inalterable.
En termes interanuals, l'atur ha baixat a gairebé tota la comarca. Només ha augmentat en un municipi: Sant Llorenç Savall, que ha passat de 96 a 110 desocupats.
A Catalunya, a l'abril, que ha coincidit amb la Setmana Santa, l’atur s'ha reduït en 8.949 persones, un 2,77% menys, la variació més intensa del mateix mes des del 2019 deixant el total en 314.527 desocupats. Respecte d'un any abans, les llistes dels serveis d’ocupació s'han aprimat en 11.190 persones (-3,44%).
Es tracta de l’abril amb menys desocupats des del 2008, quan hi havia 299.387 persones a les llistes dels serveis d’ocupació. També és la dada absoluta més baixa en 18 anys, des del juny del 2008.