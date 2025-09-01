L’Agrupació de Polígons de Terrassa (APT) ha impulsat la creació d’una nova associació, l’Associació d’Empresaris i Propietaris del polígon de l’Est de Terrassa, que es constitueix amb la voluntat de representar i defensar els interessos comuns de les empreses ubicades en aquest àmbit. La constitució de l’associació es va formalitzar a la seu de la Cecot a finals del mes de juliol, amb l’aprovació dels estatuts i l’elecció de la junta directiva, integrada per Ferran Cusidó Codina (Cuscon), com a president; Albert San Martín Paniello (Balora Consult); Ramon Capella Galí (Tacra); Francisco Javier Bullich Trallero (Productos Estratificados de Vidrio); Joan Turull Salvador (Proceli Europe); Núria Amela (Cecot) i Maite Pérez Sánchez (Cecot).
Des de la Cecot recorden que el polígon de l’Est és un dels espais industrials més petits de la ciutat, però asseguren que reuneix empreses amb una trajectòria reconeguda i presència als mercats nacional i internacional. “No volíem ser menys. Aquest és un polígon molt actiu i estratègicament ben situat. La nova associació ens permet defensar els interessos de manera conjunta i estructurada”, expressa Ferran Cusidó.
Durant la reunió de constitució, les empreses van identificar com a principals problemàtiques la seguretat, la neteja i la manca de manteniment de les infraestructures. “Amb els anys, i l’augment d’activitat al polígon, aquests temes s’han agreujat. La seguretat és la preocupació principal i la volem abordar com a prioritat a curt termini”, assegura Cusidó. L’associació també es marca objectius a mitjà i llarg termini, com ara la millora en la gestió de residus i la possibilitat d’encomanar serveis de manera compartida entre empreses. “Sabem que són projectes a llarg termini, però cal començar a posar-los sobre la taula”, afegeix el president.
Un dels motius centrals per impulsar la creació de l’associació és millorar la comunicació amb l’Ajuntament i altres agents públics. “Fins ara, les empreses havien de fer les demandes de forma individual. Ara, amb l’associació, podem transmetre les necessitats de manera col·lectiva i amb més força. Això facilitarà molt la interlocució amb els tècnics municipals”, destaca Cusidó.
Crida a la participació
En aquets sentit, el nou president anima les empreses del polígon de l’Est que encara no formen part de l’associació a sumar-s’hi destacant que “com més siguem, més força tindrem. Tothom hi és benvingut. Coneixem bé les necessitats del polígon i volem avançar amb una mirada conjunta”.
L’APT continua avançant en l’organització i cohesió del seu teixit empresarial. Amb la recent constitució de l’Associació d’Empresaris i Propietaris del Polígon de l’Est, la ciutat suma ja 12 associacions empresarials actives repartides entre els 16 polígons d’activitat econòmica del municipi.
En un missatge final dirigit als polígons encara no constituïts, Jordi Vilar, president de l'APT, fa una crida a l’associacionisme animant “a qualsevol polígon que encara no estigui constituït que es posi en contacte amb nosaltres. Continuarem treballant perquè sigui així”. També encoratja el “conjunt del teixit empresarial de la ciutat de Terrassa a buscar la seva associació, integrar-s’hi i treballar conjuntament amb la gent que està al capdavant de cada una de les agrupacions”.