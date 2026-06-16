El Vallès Occidental consolida el segon lloc en competitivitat econòmica

El Vallès Occidental es manté un any més en el podi de les comarques catalanes capdavanteres en competitivitat econòmica. Així es desprèn de la 22a edició de l’Índex FEGP de Competitivitat i Sostenibilitat Comarcal, un informe anual que impulsa la Federació Empresarial del Gran Penedès i que analitza diversos factors sobre les comarques catalanes.
D'acord amb l'estudi, presentat aquest dilluns a la seu de Foment del Treball, el Barcelonès és la comarca amb una competitivitat econòmica més alta, amb 79,8 punts sobre 100. La segueixen el Vallès Occidental (56,2), el Baix Llobregat (52,6), el Gironès (51,8) i el Tarragonès (48,4).
La nostra comarca sobresurt, sobretot, en disponibilitat de sòl i espai per a l'activitat econòmica, ocupant la primera posició de les 43 comarques catalanes analitzades amb 73,6 punts, i en disponibilitat de pols de desenvolupament i infraestructures i volum de mercat i d'activitat, en què se situa en segon lloc amb 44,6 i 37,3 punts, respectivament. També obté bones puntuacions en qualificació dels recursos humans i recursos per a l'educació i la formació professional (lloc 5; 58,9 punts), infraestructura de transport i comunicacions (4; 48,5), accés als mercats de clients i proveïdors i accés a la informació (5; 51,9) i innovació i desenvolupament tecnològic (3; 51,9). En esperit emprenedor i dinamisme empresarial és 11a amb 46,1 punts i en sostenibilitat social, 13a amb 55,1 punts. El factor de competitivitat en què treu pitjor nota en comparació amb la resta de comarques és la sostenibilitat mediambiental (27; 67,7).
Combinació entre base manufacturera i capacitat de transformació tecnològica
Del Vallès Occidental, l'informe en destaca principalment la capacitat industrial i un ecosistema productiu diversificat. Segons l'estudi, manté una posició molt destacada gràcies a la fortalesa del seu teixit productiu, la seva elevada diversificació empresarial i la combinació entre activitat industrial, serveis avançats i capacitat tecnològica.
La comarca continua configurant-se com un dels principals espais productius de Catalunya, amb una elevada presència d’activitats industrials i logístiques, però també amb una creixent especialització en activitats intensives en coneixement i serveis a les empreses. Un dels principals actius competitius del Vallès Occidental és precisament aquesta combinació entre base manufacturera i capacitat de transformació tecnològica, s'assenyala, alhora que s'indica que mostra una elevada capacitat adaptativa davant els canvis productius i una major resiliència derivada de la seva diversificació sectorial.
La disponibilitat relativa de sòl per a activitat econòmica, la proximitat als grans corredors de transport i la presència d’un mercat laboral ampli i qualificat reforcen aquest posicionament. A més, la comarca continua mostrant una elevada densitat empresarial i una important capacitat emprenedora. Tot i això, també apareixen tensions similars a les observades en altres espais metropolitans. L’increment de la pressió urbanística, els problemes de mobilitat i les tensions sobre els recursos territorials poden limitar part dels avantatges competitius acumulats durant les darreres dècades, alerta l'informe.
La nota millora en 8,6 punts respecte del 2009
L'estudi també ofereix l'evolució de la puntuació global des del 2009, quan es va produir una revisió metodològica significativa del model amb l’objectiu d’actualitzar-ne l’operativització i reforçar-ne la coherència conceptual, i aquí l'índex del Vallès Occidental ha augmentat 8,6 punts, obtenint el dotzè increment comarcal més significatiu.
Amb anterioritat, en les versions bianuals dels anys 2003, 2005 i 2007, el Vallès Occidental era la primera comarca catalana en competitivitat econòmica. Ja el 2009 va baixar fins a la tercera posició i des del 2011 fins ara ha anat repetint sempre en segon lloc.
Els 56,2 punts d'aquesta 22a edició de l'informe, corresponents a l'any 2025, milloren els 55,1 del 2024, però queden encara per sota dels 56,4 del 2023 i encara més dels 59,7 del 2018, la màxima puntuació de la sèrie històrica per al Vallès Occidental.