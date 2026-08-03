Els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) han deixat 456 acomiadaments al Vallès Occidental entre els mesos de gener i juny del 2026, un 19,9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan se'n van registrar 569, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Per mesos, els acomiadaments han estat 22 al gener, 70 al febrer, 18 al març, 69 a l'abril, 108 al maig i 169 al juny.
La dada del juny, amb 169 treballadors afectats per expedients d'extinció, suposa un descens del 25,9% respecte als 228 acomiadaments registrats el mateix mes de l'any passat. També el febrer (-17,6%) i, sobretot, el març (-87,8%) van tancar amb menys extincions que el 2025, mentre que l'abril (+50%) i el maig (+71,4%) van ser els únics mesos del semestre en què els acomiadaments van augmentar en termes interanuals. Malgrat aquests dos repunts, el balanç acumulat dels sis primers mesos de l'any es manté per sota del 2025, principalment pel fort descens registrat al març.
Pel que fa al nombre de procediments, entre gener i juny d'enguany s'han tramitat 17 expedients d'extinció, quatre més que en el mateix període de l'any passat, quan en van ser 13, i un que ha combinat mesures d'extinció i suspensió per zero l'any passat. Tot i aquest increment, el nombre de treballadors acomiadats ha estat inferior, fet que indica que els expedients presentats enguany han tingut, de mitjana, un impacte menor sobre les plantilles.
Si es tenen en compte totes les modalitats d'ERO —tant els d'extinció com els de suspensió de contracte, reducció de jornada i els expedients mixtos—, durant el primer semestre s'han registrat 35 procediments al Vallès Occidental, un més que un any abans. En total han afectat 958 treballadors, una xifra molt inferior als 2.228 del mateix període del 2025, amb una caiguda del 57%.
Dels 35 expedients presentats aquest any, 11 han estat de suspensió de contracte, 17 d'extinció, sis de reducció de jornada i un ha combinat la suspensió i l'extinció. Pel que fa als treballadors afectats pel conjunt de mesures, 303 ho han estat per suspensions temporals de contracte, 199 per reduccions de jornada i 456 per extincions.